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Россия более 50 раз ударила по Сумской области: ранены две женщины

Анастасия ПроцПятница, 13 июня 2025, 08:44
Россия более 50 раз ударила по Сумской области: ранены две женщины
Сумы. Иллюстративное фото: Getty Images

В течение 12 июня войска РФ более 50 раз обстреляли Сумскую область. Под ударом оказались 25 населенных пунктов, две женщины 88 и 57 лет получили ранения, повреждены объекты инфраструктуры и жилые дома.

Источник: Сумская ОВА

Детали: Российские войска атаковали 25 населенных пунктов в 11 громадах Сумской области в течение суток с утра 12 до утра 13 июня. Больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском и Шосткинском районах.

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Оккупанты выпустили более 50 боеприпасов и дронов: зафиксировано 35 ударов из реактивной артиллерии, более 10 – управляемыми авиабомбами, а также 20 сбросов ВОГов с беспилотников. Враг также применял FPV-дроны.

В Николаевской громаде в результате атаки дрона по гражданской инфраструктуре пострадали две женщины – 88 и 57 лет. Обе получили осколочные ранения.

В Середино-Будской громаде полностью уничтожен частный дом. В Путивльской – повреждена хозяйственная постройка.

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Подробнее о том, что происходило на Сумщине после выхода Сил обороны с Курщины, какова сейчас ситуация на захваченном противником участке у границы, и как приближение линии боевого соприкосновения сказывается на самих Сумах, читайте в материале УП "Вы наступаете на Теткино? Мы наступаем на грабли". Что происходит на Сумщине, по которой движется российская армия

Сумская область
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