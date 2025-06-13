За добу на фронті було понад 200 боєзіткнень, найгарячіше на Покровському напрямку – Генштаб

Ситуація на Покровському напрямку. Інфографіка з Facebook Генштабу ЗСУ

Російські окупанти продовжують атакувати по всій лінії фронту, загалом за минулу добу відбулося 209 бойових зіткнень, найважчою ситуація була на Покровському та Новопавлівському напрямках.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 13 червня в Facebook

Дослівно ГШ: "Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 78 авіаційних ударів, скинув 124 керовані бомби. Крім цього, здійснив понад 5200 обстрілів, з них 108 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3135 дронів-камікадзе".

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Деталі: Водночас авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони за минулу добу уразили 19 районів зосередження особового складу та техніки, 4 артилерійські засоби та 2 пункти управління російських загарбників.

На Харківському напрямку українські війська відбили 2 атаки росіян в районах Вовчанська.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося 9 атак окупантів у напрямках Піщаного та Новоплатонівки.

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На Лиманському напрямку загарбники атакували 22 рази, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Надія, Новий Мир, Ямполівка, Торське та в напрямку населеного пункту Шандриголове.

На Сіверському напрямку українські воїни відбили 4 ворожі атаки в районах Серебрянки та Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку було 7 боєзіткнень поблизу Часового Яру та в напрямку Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 23 атаки поблизу населених пунктів Диліївка, Торецьк, Щербинівка, Романівка та в напрямку населених пунктів Русин Яр, Олександро-Калинове та Яблунівка.

На Покровському напрямку ЗСУ зупинили 66 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Миролюбівка, Андріївка, Лисівка, Малинівка, Мирне, Єлизаветівка, Промінь, Удачне, Новосергіївка, Горіхове і в напрямках Олексіївки, Полтавки та Муравки.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 34 атаки росіян у районах населених пунктів Веселе, Багатир, Скудне, Дніпроенергія, Федорівка, Новосілка, Вільне Поле, Новий Комар, Шевченко та в бік населених пунктів Мирне, Запоріжжя, Комар.

На Гуляйпільському напрямку загарбники атакували поблизу населеного пункту Малинівка.

На Оріхівському напрямку було 4 ворожі атаки в районі Новоандріївки та в бік Павлівки.

На Придніпровському напрямку росіяни здійснили 1 спробу просування до позицій українських захисників. За даними Генштабу, вона була безуспішною.

На Курському напрямку минулої доби відбулося 27 бойових зіткнень різної інтенсивності.

"Крім цього, ворог завдав 18 авіаційних ударів із застосуванням 34 керованих авіаційних бомб, а також здійснив 225 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема 5 – із реактивних систем залпового вогню", – повідомили у Генштабі.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.