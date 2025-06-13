За сутки на фронте было более 200 боестолкновений, горячее всего на Покровском направлении – Генштаб
Российские оккупанты продолжают атаковать по всей линии фронта, всего за минувшие сутки произошло 209 боевых столкновений, самой тяжелой ситуация была на Покровском и Новопавловском направлениях.
Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на утро 13 июня в Facebook
Дословно ГШ: "Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 78 авиационных ударов, сбросил 124 управляемые бомбы. Кроме этого, совершил более 5200 обстрелов, из них 108 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3135 дронов-камикадзе".
Детали: В то же время авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны за минувшие сутки поразили 19 районов сосредоточения личного состава и техники, 4 артиллерийские средства и 2 пункта управления российских захватчиков.
На Харьковском направлении украинские войска отбили 2 атаки россиян в районах Волчанска.
На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло 9 атак оккупантов в направлениях Песчаного и Новоплатоновки.
На Лиманском направлении захватчики атаковали 22 раза, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Надежда, Новый Мир, Ямполовка, Торское и в направлении населенного пункта Шандриголовое.
На Северском направлении украинские воины отбили 4 вражеские атаки в районах Серебрянки и Верхнекаменского.
На Краматорском направлении было 7 боестолкновений вблизи Часового Яра и в направлении Белой Горы.
На Торецком направлении враг совершил 23 атаки вблизи населенных пунктов Дилиевка, Торецк, Щербиновка, Романовка и в направлении населенных пунктов Русин Яр, Александро-Калиново и Яблоновка.
На Покровском направлении ВСУ остановили 66 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Миролюбовка, Андреевка, Лысовка, Малиновка, Мирное, Елизаветовка, Проминь, Удачное, Новосергиевка, Ореховое и в направлениях Алексеевки, Полтавки и Муравки.
На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 34 атаки россиян в районах населенных пунктов Веселое, Богатырь, Скудное, Днепроэнергия, Федоровка, Новоселка, Вольное Поле, Новый Комар, Шевченко и в сторону населенных пунктов Мирное, Запорожье, Комар.
На Гуляйпольском направлении захватчики атаковали вблизи населенного пункта Малиновка.
На Ореховском направлении было 4 вражеские атаки в районе Новоандреевки и в сторону Павловки.
На Приднепровском направлении россияне совершили 1 попытку продвижения к позициям украинских защитников. По данным Генштаба, она была безуспешной.
На Курском направлении за прошедшие сутки произошло 27 боевых столкновений различной интенсивности.
"Кроме этого, враг нанес 18 авиационных ударов с применением 34 управляемых авиационных бомб, а также совершил 225 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 5 – из реактивных систем залпового огня", – сообщили в Генштабе.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.