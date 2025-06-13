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За сутки на фронте было более 200 боестолкновений, горячее всего на Покровском направлении – Генштаб

Ирина БалачукПятница, 13 июня 2025, 09:09
За сутки на фронте было более 200 боестолкновений, горячее всего на Покровском направлении – Генштаб
Ситуация на Покровском направлении. Инфографика из Facebook Генштаба ВСУ

Российские оккупанты продолжают атаковать по всей линии фронта, всего за минувшие сутки произошло 209 боевых столкновений, самой тяжелой ситуация была на Покровском и Новопавловском направлениях.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на утро 13 июня в Facebook

Дословно ГШ: "Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 78 авиационных ударов, сбросил 124 управляемые бомбы. Кроме этого, совершил более 5200 обстрелов, из них 108 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3135 дронов-камикадзе".

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Детали: В то же время авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны за минувшие сутки поразили 19 районов сосредоточения личного состава и техники, 4 артиллерийские средства и 2 пункта управления российских захватчиков.

На Харьковском направлении украинские войска отбили 2 атаки россиян в районах Волчанска.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло 9 атак оккупантов в направлениях Песчаного и Новоплатоновки.

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На Лиманском направлении захватчики атаковали 22 раза, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Надежда, Новый Мир, Ямполовка, Торское и в направлении населенного пункта Шандриголовое.

На Северском направлении украинские воины отбили 4 вражеские атаки в районах Серебрянки и Верхнекаменского.

На Краматорском направлении было 7 боестолкновений вблизи Часового Яра и в направлении Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил 23 атаки вблизи населенных пунктов Дилиевка, Торецк, Щербиновка, Романовка и в направлении населенных пунктов Русин Яр, Александро-Калиново и Яблоновка.

На Покровском направлении ВСУ остановили 66 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Миролюбовка, Андреевка, Лысовка, Малиновка, Мирное, Елизаветовка, Проминь, Удачное, Новосергиевка, Ореховое и в направлениях Алексеевки, Полтавки и Муравки.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 34 атаки россиян в районах населенных пунктов Веселое, Богатырь, Скудное, Днепроэнергия, Федоровка, Новоселка, Вольное Поле, Новый Комар, Шевченко и в сторону населенных пунктов Мирное, Запорожье, Комар.

На Гуляйпольском направлении захватчики атаковали вблизи населенного пункта Малиновка.

На Ореховском направлении было 4 вражеские атаки в районе Новоандреевки и в сторону Павловки.

На Приднепровском направлении россияне совершили 1 попытку продвижения к позициям украинских защитников. По данным Генштаба, она была безуспешной.

На Курском направлении за прошедшие сутки произошло 27 боевых столкновений различной интенсивности.

"Кроме этого, враг нанес 18 авиационных ударов с применением 34 управляемых авиационных бомб, а также совершил 225 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 5 – из реактивных систем залпового огня", – сообщили в Генштабе.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Генштаброссийско-украинская война
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