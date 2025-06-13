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РФ атакувала Україну 4 ракетами та 55-ма БпЛА: 43 цілі знешкодили, але є і 9 влучань

Анастасія ПроцП'ятниця, 13 червня 2025, 09:13
РФ атакувала Україну 4 ракетами та 55-ма БпЛА: 43 цілі знешкодили, але є і 9 влучань
Ілюстрація: ПС

Від вечора 12 червня російські окупанти атакували Україну 4-ма балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 та 55-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів; 43 цілей вдалося знешкодити, але є і 9 влучань.  

Джерело: Повітряні сили ЗСУ в Telegram

Дослівно: "Станом на 09.00 протиповітряною обороною знешкоджено 43 ворожі БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, сході та півдні країни. 28 – збито вогневими засобами ураження, 15 – локаційно втрачені/подавлені РЕБ".

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Деталі: Повідомляється, що загарбники атакували Харківщину, Донеччину та Дніпропетровщину.

Зафіксовано влучання у 9 локаціях.

Окупанти запускали безпілотники з напрямків російських міст Міллерово, Курськ і Приморсько-Ахтарськ, а балістичні ракети – з території Воронезької та Ростовської областей РФ.

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Зазанчається, що повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Повітряні сили ЗСУбезпілотники
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