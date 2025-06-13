РФ атаковала Украину 4 ракетами и 55-ю БпЛА: 43 цели обезвредили, но есть и 9 попаданий

С вечера 12 июня российские оккупанты атаковали Украину 4-мя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 и 55-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов; 43 целей удалось обезвредить, но есть и 9 попаданий.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно: "По состоянию на 09.00 противовоздушной обороной обезврежено 43 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, востоке и юге страны. 28 – сбиты огневыми средствами поражения, 15 – локационно потеряны/подавлены РЭБ".

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Детали: Сообщается, что захватчики атаковали Харьковскую, Донецкую и Днепропетровскую области.

Зафиксировано попадание в 9 локациях.

Оккупанты запускали беспилотники с направлений российских городов Миллерово, Курск и Приморско-Ахтарск, а баллистические ракеты – с территории Воронежской и Ростовской областей РФ.

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Отмечается, что воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.