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Трамп після ударів Ізраїлю: Іран не повинен мати ядерної зброї

Марія Ємець, Альона Мазуренко П'ятниця, 13 червня 2025, 09:22
Трамп після ударів Ізраїлю: Іран не повинен мати ядерної зброї
Трамп. Фото - getty images

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що завчасно знав про плани удару Ізраїлю по Ірану, та сказав, що США готові захищати свої сили у регіоні та допомогти Ізраїлю у разі ударів у відповідь. 

Джерело: Трамп у коментарях FoxNews, "Європейська правда"

Деталі: Трамп сказав, що завчасно знав про плани Ізраїлю завдати ударів по Ірану.  

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"Іран не повинен мати ядерної бомби, і ми сподіваємося знову повернутись за стіл переговорів… Є кілька осіб з керівництва, які вже не повернуться", – сказав Трамп. 

Він зазначив, що сили США у регіоні перебувають у режимі підвищеної готовності та що США готові захищатися і захищати Ізраїль, якщо Іран завдасть ударів у відповідь. 

Як відомо, у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав ударів по об’єктах Ірану, дотичних до ядерної програми, пояснивши це прагненням не допустити отримання Іраном ядерної зброї.

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Повідомляють, що внаслідок ударів загинув зокрема головнокомандувач Корпусу вартових Ісламської революції Хоссейн Саламі. Аятолла Алі Хаменеї підтвердив загибель певної кількості осіб з командування та пообіцяв Ізраїлю помсту.

Держсекретар Марко Рубіо наголосив, що удари Ізраїлю по об’єктах Ірану були "односторонніми", хоча США і мали інформацію про те, що ця атака планується.

ІранІзраїльТрамп
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