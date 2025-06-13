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Трамп после ударов Израиля: Иран не должен иметь ядерного оружия

Мария Емец, Алена МазуренкоПятница, 13 июня 2025, 09:22
Трамп после ударов Израиля: Иран не должен иметь ядерного оружия
Трамп. Фото - getty images

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что заранее знал о планах удара Израиля по Ирану, и сказал, что США готовы защищать свои силы в регионе и помочь Израилю в случае ответных ударов.

Источник: Трамп в комментариях FoxNews, "Европейская правда"

Детали: Трамп сказал, что заранее знал о планах Израиля нанести удары по Ирану.

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"Иран не должен иметь ядерной бомбы, и мы надеемся снова вернуться за стол переговоров... Есть несколько человек из руководства, которые уже не вернутся", – сказал Трамп.

Он отметил, что силы США в регионе находятся в режиме повышенной готовности и что США готовы защищаться и защищать Израиль, если Иран нанесет ответные удары.

Как известно, в ночь на 13 июня Израиль нанес удары по объектам Ирана, связанным с ядерной программой, объяснив это стремлением не допустить получения Ираном ядерного оружия.

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Сообщается, что в результате ударов погиб, в частности, главнокомандующий Корпусом стражей Исламской революции Хоссейн Салами. Аятолла Али Хаменеи подтвердил гибель определенного количества человек из командования и пообещал Израилю месть.

Госсекретарь Марко Рубио подчеркнул, что удары Израиля по объектам Ирана были "односторонними", хотя США и располагали информацией о том, что эта атака планируется.

ИранИзраильТрамп
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