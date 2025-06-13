На Чернігівщині внаслідок атаки російського дрона загинув чоловік
П'ятниця, 13 червня 2025, 10:08
Увечері 12 червня російська армія атакувала прикордонне село в Новгород-Сіверському районі Чернігівської області. Внаслідок удару FPV-дроном загинув 46-річний місцевий житель.
Джерело:голова Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус
Деталі: За його словами, росіяни вдарили по прикордонному селу FPV-дроном. Унаслідок атаки загинув 46-річний цивільний чоловік – мешканець цього населеного пункту.
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Очільник ОВА висловив співчуття рідним загиблого.
Нагадаємо:
- 12 червня у Чернігівській області двоє 12-річних підлітків залізли на дах вантажного вагона та отримали ураження струмом.