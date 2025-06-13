На Черниговщине в результате атаки российского дрона погиб мужчина

Вечером 12 июня российская армия атаковала приграничное село в Новгород-Северском районе Черниговской области. В результате удара FPV-дроном погиб 46-летний местный житель.

Источник: глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус

Детали: По его словам, россияне ударили по пограничному селу FPV-дроном. В результате атаки погиб 46-летний гражданский мужчина – житель этого населенного пункта.

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Глава ОВА выразил соболезнования родным погибшего.

Напомним: