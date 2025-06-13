Махінації з виплатами у 110-й бригаді: ДБР оголосило нові підозри за 8 статтями

Державне бюро розслідувань заявило, що повідомило нові підозри у справі щодо махінацій з виплатами у 110-й окремій механізованій бригаді.

Джерело: ДБР

Дослівно бюро: "Наразі заступнику командира бригади (Руслан Шелест, затриманий у грудні 2024 року, – ред.), оголошено нову підозру за такими статтями: ч. 3 ст. 255 (створення злочинної організації), ч. 5 ст. 191 (розтрата майна в особливо великих розмірах), ч. 5 ст. 426-1 (перевищення влади в умовах воєнного стану), ч. 1 ст. 366 (службове підроблення), ч. 4 ст. 409 (ухилення від військової служби), ч. 4 ст. 410 (викрадення вогнепальної зброї), ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі) та ч. 2 ст. 129 (погроза вбивством).

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Деталі: Ці ж статті (крім погрози вбивством) інкримінують і командиру групи матеріального забезпечення (майор Олег Синяговський, затриманий у січні, – ред.).

Крім того, підозри в участі у злочинній організації, розтраті майна та в ухиленні від військової служби отримали чотири солдати.

У ДБР зазначили, що санкції цих статей передбачають покарання до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

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Сума завданих державі збитків у цій справі сягає понад 5 млн гривень.

Довідково. Злочинну схему викрили наприкінці 2024 року. Її організацію закидають заступнику командира бригади.

За даними слідства, у бригаді незаконно нараховували бойові надбавки військовим, які фактично не виконували своїх обов’язків. Частину грошей солдати регулярно віддавали керівництву.

Загалом до злочинної групи входило 7 військовослужбовців. Наразі відомо, що посадовці залучили до протиправної діяльності 4 солдатів, серед яких троє водіїв та працівник ремонтної майстерні.

Загальна сума незаконно виплачених надбавок тільки цим чотирьом військовослужбовцям перевищила 5,3 млн грн.

"Слідство також має інформацію про ще близько 50 військовослужбовців, які отримували надбавки за фіктивне перебування на передовій. Ці факти будуть розслідуватися окремо", – зазначили в ДБР.

У бюро додали, що для компенсації завданих збитків, передали до АРМА майже 7 млн грн, вилучених під час обшуків у організатора схеми. Також заарештували його рухоме й нерухоме майно.

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