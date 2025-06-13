Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Махинации с выплатами в 110-й бригаде: ГБР объявило новые подозрения по 8 статьям

Ирина БалачукПятница, 13 июня 2025, 12:12
Махинации с выплатами в 110-й бригаде: ГБР объявило новые подозрения по 8 статьям
Фото ГБР

Государственное бюро расследований заявило, что сообщило новые подозрения по делу о махинациях с выплатами в 110-й отдельной механизированной бригаде.

Источник: ГБР

Дословно бюро: "Сейчас заместителю командира бригады (Руслан Шелест, задержанный в декабре 2024 года, – ред.), объявлено новое подозрение по следующим статьям: ч. 3 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 5 ст. 191 (растрата имущества в особо крупных размерах), ч. 5 ст. 426-1 (превышение власти в условиях военного положения), ч. 1 ст. 366 (служебный подлог), ч. 4 ст. 409 (уклонение от военной службы), ч. 4 ст. 410 (похищение огнестрельного оружия), ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы) и ч. 2 ст. 129 (угроза убийством).

Реклама:

Детали: Эти же статьи (кроме угрозы убийством) инкриминируют и командиру группы материального обеспечения (майор Олег Синяговский, задержанный в январе, – ред.).

Кроме того, подозрения в участии в преступной организации, растрате имущества и в уклонении от военной службы получили четыре солдата.

В ГБР отметили, что санкции этих статей предусматривают наказание до 15 лет заключения с конфискацией имущества.

РЕКЛАМА:

Сумма нанесенного государству ущерба по этому делу составляет более 5 млн гривен. 

Справка. Преступную схему разоблачили в конце 2024 года. В ее организации подозревают заместителя командира бригады.

По данным следствия, в бригаде незаконно начисляли боевые надбавки военным, которые фактически не выполняли своих обязанностей. Часть денег солдаты регулярно отдавали руководству.

Всего в преступную группу входило 7 военнослужащих. Известно, что чиновники привлекли к противоправной деятельности 4 солдат, среди которых трое водителей и работник ремонтной мастерской. 

Общая сумма незаконно выплаченных надбавок только этим четырем военнослужащим превысила 5,3 млн грн.

"Следствие также располагает информацией о еще около 50 военнослужащих, которые получали надбавки за фиктивное пребывание на передовой. Эти факты будут расследоваться отдельно", – отметили в ГБР.

В бюро добавили, что для компенсации нанесенного ущерба, передали в АРМА почти 7 млн грн, изъятых во время обысков у организатора схемы. Также арестовали его движимое и недвижимое имущество.

Предыстория:

ГБРВооруженные силы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Генштаб: На Покровском направлении оккупанты пытались атаковать 44 раза
Зеленский: Трое погибших в ДТП во Франции – украинцы, пострадали дети
Иран заявил, что выпустил по Израилю сотни баллистических ракет
"Меня спас дорожный трафик": женщина рассказала, как опоздала на разбившийся в Индии самолет
Трамп: Израиль нанес "очень разрушительный удар" по ядерной программе Ирана
Bihus.Info пожаловались Раде и НАПК на Гончаренко, тот пообещал "все показать"
Все новости...
ГБР
ГБР пришло с обысками к невестке Южаниной – источник
ГБР проводит обыски у президента Национальной академии аграрных наук – источник
ГБР объявило подозрение инструктору, который избил курсанта прикладом автомата
Последние новости
01:45
Иран снова атаковал Израиль ракетами: взрывы в Тель-Авиве и Иерусалиме, есть попадания в небоскреб
01:03
МАГАТЭ сообщило о последствиях ударов по ядерным объектам Ирана
00:20
Премьер Армении надеется на подписание мирного соглашения с Азербайджаном до конца 2025 года
23:53
В горах Франции нашли тела двух испанских туристов, пропавших полгода назад
23:50
фотоВ Киеве показали воссозданную мозаику выдающейся художницы Аллы Горской
23:36
Из-за атаки РФ умер 11-летний ребенок на Херсонщине
23:22
В Польше одиозному евродепутату-украинофобу запретили вход в парламент
23:15
Поступление на магистратуру 2025: как сдать экзамены, подать заявления и попасть на обучение
23:05
Генштаб: На Покровском направлении оккупанты пытались атаковать 44 раза
23:03
Новости экономики 13 июня: евро вырос до рекорда, цена на нефть взлетела после ударов по Ирану
Все новости...
Реклама:
Реклама: