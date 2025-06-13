Махинации с выплатами в 110-й бригаде: ГБР объявило новые подозрения по 8 статьям

Государственное бюро расследований заявило, что сообщило новые подозрения по делу о махинациях с выплатами в 110-й отдельной механизированной бригаде.

Источник: ГБР

Дословно бюро: "Сейчас заместителю командира бригады (Руслан Шелест, задержанный в декабре 2024 года, – ред.), объявлено новое подозрение по следующим статьям: ч. 3 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 5 ст. 191 (растрата имущества в особо крупных размерах), ч. 5 ст. 426-1 (превышение власти в условиях военного положения), ч. 1 ст. 366 (служебный подлог), ч. 4 ст. 409 (уклонение от военной службы), ч. 4 ст. 410 (похищение огнестрельного оружия), ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы) и ч. 2 ст. 129 (угроза убийством).

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Детали: Эти же статьи (кроме угрозы убийством) инкриминируют и командиру группы материального обеспечения (майор Олег Синяговский, задержанный в январе, – ред.).

Кроме того, подозрения в участии в преступной организации, растрате имущества и в уклонении от военной службы получили четыре солдата.

В ГБР отметили, что санкции этих статей предусматривают наказание до 15 лет заключения с конфискацией имущества.

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Сумма нанесенного государству ущерба по этому делу составляет более 5 млн гривен.

Справка. Преступную схему разоблачили в конце 2024 года. В ее организации подозревают заместителя командира бригады.

По данным следствия, в бригаде незаконно начисляли боевые надбавки военным, которые фактически не выполняли своих обязанностей. Часть денег солдаты регулярно отдавали руководству.

Всего в преступную группу входило 7 военнослужащих. Известно, что чиновники привлекли к противоправной деятельности 4 солдат, среди которых трое водителей и работник ремонтной мастерской.

Общая сумма незаконно выплаченных надбавок только этим четырем военнослужащим превысила 5,3 млн грн.

"Следствие также располагает информацией о еще около 50 военнослужащих, которые получали надбавки за фиктивное пребывание на передовой. Эти факты будут расследоваться отдельно", – отметили в ГБР.

В бюро добавили, что для компенсации нанесенного ущерба, передали в АРМА почти 7 млн грн, изъятых во время обысков у организатора схемы. Также арестовали его движимое и недвижимое имущество.

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