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СБУ заочно повідомила про підозру російському реперу Тіматі

Альона Мазуренко П'ятниця, 13 червня 2025, 12:43
СБУ заочно повідомила про підозру російському реперу Тіматі
фото: СБУ

Служба безпеки України зібрала доказову базу і повідомила про підозру російському співаку-пропагандисту Тимуру Юнусову (більш відомому за псевдонімом "Тіматі").

Джерело: СБУ

Дослівно: "За матеріалами справи, Юнусов є одним із учасників російської пропаганди, який був довіреною особою Путіна на президентських виборах у 2012, 2018 і 2024 роках, брав участь у його інавгурації та у заходах з нагоди святкування перемоги на "виборах".

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Крім того, Тіматі підтримував російську агресію, анексію Криму та порушення фундаментальних прав України на незалежність, суверенітет і територіальну цілісність".

Деталі: В СБУ також зазначають, що "Тіматі" брав участь у щонайменше 7 пропагандистських концертах на тимчасово захопленому півострові, які були спрямовані на легітимізацію окупації Криму.

На підставі доказів, зібраних слідчими СБУ, йому зарчно повідомили про підозру за ч. 2 ст. 332-1 ККУ (порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї з метою заподіяння шкоди державним інтересам, вчинене повторно).

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Досудове розслідування відбувається за процесуального керівництва Офісу генпрокурора.

РосіяСБУ
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