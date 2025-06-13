СБУ заочно сообщила о подозрении российскому рэперу Тимати

Служба безопасности Украины собрала доказательную базу и сообщила о подозрении российскому певцу-пропагандисту Тимуру Юнусову (более известному по псевдониму "Тимати").

Источник: СБУ

Дословно: "По материалам дела, Юнусов является одним из участников российской пропаганды, который был доверенным лицом Путина на президентских выборах в 2012, 2018 и 2024 годах, участвовал в его инаугурации и в мероприятиях по случаю празднования победы на "выборах".

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Кроме того, Тимати поддерживал российскую агрессию, аннексию Крыма и нарушение фундаментальных прав Украины на независимость, суверенитет и территориальную целостность".

Детали: В СБУ также отмечают, что "Тимати" участвовал в не менее 7 пропагандистских концертах на временно захваченном полуострове, которые были направлены на легитимизацию оккупации Крыма.

На основании доказательств, собранных следователями СБУ, ему зарчно сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 332-1 УК (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда государственным интересам, совершенное повторно).

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Досудебное расследование проходит под процессуальным руководством Офиса генпрокурора.