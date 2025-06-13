Зеленський змінив главу місії України при НАТО

Президент Володимир Зеленський призначив Альону Гетьманчук на посаду глави місії України при НАТО замість Наталі Галібаренко.

Джерело: "Європейська правда" із посиланням на укази глави держави №407/2025 і №408/2025

Деталі: 13 червня Зеленський звільнив Галібаренко з посади глави місії України при НАТО. Цього ж дня він призначив на цю посаду Гетьманчук.

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Довідково: Альона Гетьманчук – американістка, директорка Центру "Нова Європа", асоційована старша аналітикиня Атлантичної Ради США, а також постійна авторка "Європейської правди".

Передісторія: