Зеленський змінив главу місії України при НАТО
П'ятниця, 13 червня 2025, 13:30
Президент Володимир Зеленський призначив Альону Гетьманчук на посаду глави місії України при НАТО замість Наталі Галібаренко.
Джерело: "Європейська правда" із посиланням на укази глави держави №407/2025 і №408/2025
Деталі: 13 червня Зеленський звільнив Галібаренко з посади глави місії України при НАТО. Цього ж дня він призначив на цю посаду Гетьманчук.
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Довідково: Альона Гетьманчук – американістка, директорка Центру "Нова Європа", асоційована старша аналітикиня Атлантичної Ради США, а також постійна авторка "Європейської правди".
Передісторія:
- У серпні 2020 року Зеленський звільнив Галібаренко з посади посла України в Британії і призначив її на посаду глави місії України при НАТО.
- У серпні 2015 року Галібаренко була призначена надзвичайним і повноважним послом України у Сполученому Королівстві Британії і Північної Ірландії колишнім президентом України Петром Порошенком.