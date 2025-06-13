Зеленский сменил главу миссии Украины при НАТО

Алена Гетьманчук. фото из ее Facebook

Президент Владимир Зеленский назначил Алену Гетьманчук на должность главы миссии Украины при НАТО вместо Натальи Галибаренко.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на указы главы государства №407/2025 и №408/2025

Детали: 13 июня Зеленский уволил Галибаренко с должности главы миссии Украины при НАТО. В этот же день он назначил на эту должность Гетьманчук.

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Справка: Алена Гетьманчук - американист, директор Центра "Новая Европа", ассоциированный старший аналитик Атлантического Совета США, а также постоянный автор "Европейской правды".

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