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Зеленский сменил главу миссии Украины при НАТО

Уляна Кричковская, Валентина РоманенкоПятница, 13 июня 2025, 13:30
Зеленский сменил главу миссии Украины при НАТО
Алена Гетьманчук. фото из ее Facebook

Президент Владимир Зеленский назначил Алену Гетьманчук на должность главы миссии Украины при НАТО вместо Натальи Галибаренко.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на указы главы государства №407/2025 и №408/2025

Детали: 13 июня Зеленский уволил Галибаренко с должности главы миссии Украины при НАТО. В этот же день он назначил на эту должность Гетьманчук.

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Справка: Алена Гетьманчук - американист, директор Центра "Новая Европа", ассоциированный старший аналитик Атлантического Совета США, а также постоянный автор "Европейской правды".

Предыстория:

  • В августе 2020 года Зеленский уволил Галибаренко с должности посла Украины в Великобритании и назначил ее на должность главы миссии Украины при НАТО.
  • В августе 2015 года Галибаренко была назначена чрезвычайным и полномочным послом Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии бывшим президентом Украины Петром Порошенко.

НАТОЗеленский
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