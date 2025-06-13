Повітряні сили показали, як МіГ-29 знищує пункт управління і склади ворога
П'ятниця, 13 червня 2025, 15:07
Повітряні сили продемонстрували, як винищувач МіГ-29 авіації ПС завдає високоточного удару керованими авіабомбами по пункту управління операторів БпЛА противника.
Джерело: командування ПС ЗСУ в соцмережах
Деталі: Зазначається, що удар по об’єкту окупантів було завдано на Запорізькому напрямку.
Реклама:
Друга бомба знищила ворожий склад боєприпасів та пально-мастильних матеріалів.
Дата ефективного відпрацювання не розкривається.
РЕКЛАМА:
Дослівно: "Дякуємо партнерам за високоточні і ефективні "аргументи"!".