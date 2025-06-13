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Повітряні сили показали, як МіГ-29 знищує пункт управління і склади ворога

Валентина РоманенкоП'ятниця, 13 червня 2025, 15:07
Повітряні сили показали, як МіГ-29 знищує пункт управління і склади ворога
скриншот

Повітряні сили продемонстрували, як винищувач МіГ-29 авіації ПС завдає високоточного удару керованими авіабомбами по пункту управління операторів БпЛА противника.

Джерело: командування ПС ЗСУ в соцмережах

Деталі: Зазначається, що удар по об’єкту окупантів було завдано на Запорізькому напрямку.

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Друга бомба знищила ворожий склад боєприпасів та пально-мастильних матеріалів.

Дата ефективного відпрацювання не розкривається.

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Дослівно: "Дякуємо партнерам за високоточні і ефективні "аргументи"!".

Повітряні сили ЗСУвійна
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