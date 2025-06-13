Воздушные силы показали, как МиГ-29 уничтожает пункт управления и склады врага

Воздушные силы продемонстрировали, как истребитель МиГ-29 авиации ВС наносит высокоточный удар управляемыми авиабомбами по пункту управления операторов БпЛА противника.

Источник: командование ВС ВСУ в соцсетях

Детали: Отмечается, что удар по объекту оккупантов был нанесен на Запорожском направлении.

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Вторая бомба уничтожила вражеский склад боеприпасов и горюче-смазочных материалов.

Дата эффективной боевой работы не раскрывается.

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Дословно: "Спасибо партнерам за высокоточные и эффективные "аргументы"!".