Російська служба "Радіо Свобода" припинила мовлення
Агентство США з глобальних медіа (USAGM) припинило контракт із супутниковим оператором, який забезпечував трансляцію програм російської служби "Радіо Свобода", що призвело до зупинки мовлення на супутнику Eutelsat Hotbird 13G.
Джерело: "Радіо Свобода"
Деталі: Повідомляється, що через складну фінансову ситуацію було тимчасово зупинено радіомовлення у середньохвильовому діапазоні на частоті 1386 кГц. Представники мовника зазначають, що шукають додаткове фінансування для відновлення цього виду мовлення.
Програми та випуски новин мовника доступні цілодобово в аудіострімі на сайті Svoboda.org, на ютуб-каналі "Радіо Свобода Live" і в основному телеграм-каналі. Окремі проєкти публікують на подкаст-платформах і в телеграм-каналі "Студія подкастів Радіо Свобода".
Наразі тривають судові слухання у Федеральному окружному суді Вашингтона щодо бюджетного фінансування медіакорпорації. Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода вимагає, аби USAGM переказало близько 62 мільйонів доларів, які вже були затверджені Конгресом США на 2025 фінансовий рік.
Передісторія:
- 14 березня президент США Дональд Трамп підписав указпро ліквідацію Агентства США з глобальних медіа (USAGM), яке фінансує "Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода" та Голос Америки (VOA).
- Головна дипломатка Євросоюзу Кая Каллас заявила, що ЄС не має можливості автоматично взяти на себе фінансування "Радіо Свобода", але має вивчити ситуацію і зрозуміти, яким чином може допомогти проєктові.
- 19 березня медіакорпорація RFE/RL ("Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода") подала позов до федерального суду у Вашингтоні проти адміністрації Дональда Трампа та Карі Лейк через рішення припинити фінансування організації. Позивачі стверджують, що такі дії порушують законодавство США.