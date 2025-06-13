Російська служба "Радіо Свобода" припинила мовлення

Агентство США з глобальних медіа (USAGM) припинило контракт із супутниковим оператором, який забезпечував трансляцію програм російської служби "Радіо Свобода", що призвело до зупинки мовлення на супутнику Eutelsat Hotbird 13G.

Джерело: "Радіо Свобода"

Деталі: Повідомляється, що через складну фінансову ситуацію було тимчасово зупинено радіомовлення у середньохвильовому діапазоні на частоті 1386 кГц. Представники мовника зазначають, що шукають додаткове фінансування для відновлення цього виду мовлення.

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Програми та випуски новин мовника доступні цілодобово в аудіострімі на сайті Svoboda.org, на ютуб-каналі "Радіо Свобода Live" і в основному телеграм-каналі. Окремі проєкти публікують на подкаст-платформах і в телеграм-каналі "Студія подкастів Радіо Свобода".

Наразі тривають судові слухання у Федеральному окружному суді Вашингтона щодо бюджетного фінансування медіакорпорації. Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода вимагає, аби USAGM переказало близько 62 мільйонів доларів, які вже були затверджені Конгресом США на 2025 фінансовий рік.

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