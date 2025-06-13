Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Російська служба "Радіо Свобода" припинила мовлення

Анастасія ПроцП'ятниця, 13 червня 2025, 15:08
Російська служба Радіо Свобода припинила мовлення
ФОТО: "РАДІО СВОБОДА"

Агентство США з глобальних медіа (USAGM) припинило контракт із супутниковим оператором, який забезпечував трансляцію програм російської служби "Радіо Свобода", що призвело до зупинки мовлення на супутнику Eutelsat Hotbird 13G.

Джерело: "Радіо Свобода"

Деталі: Повідомляється, що через складну фінансову ситуацію було тимчасово зупинено радіомовлення у середньохвильовому діапазоні на частоті 1386 кГц. Представники мовника зазначають, що шукають додаткове фінансування для відновлення цього виду мовлення.

Реклама:

Програми та випуски новин мовника доступні цілодобово в аудіострімі на сайті Svoboda.org, на ютуб-каналі "Радіо Свобода Live" і в основному телеграм-каналі. Окремі проєкти публікують на подкаст-платформах і в телеграм-каналі "Студія подкастів Радіо Свобода".

Наразі тривають судові слухання у Федеральному окружному суді Вашингтона щодо бюджетного фінансування медіакорпорації. Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода вимагає, аби USAGM переказало близько 62 мільйонів доларів, які вже були затверджені Конгресом США на 2025 фінансовий рік.

Передісторія:

РЕКЛАМА:
  • 14 березня президент США Дональд Трамп підписав указпро ліквідацію Агентства США з глобальних медіа (USAGM), яке фінансує "Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода" та Голос Америки (VOA).
  • Головна дипломатка Євросоюзу Кая Каллас заявила, що ЄС не має можливості автоматично взяти на себе фінансування "Радіо Свобода", але має вивчити ситуацію і зрозуміти, яким чином може допомогти проєктові.
  • 19 березня медіакорпорація RFE/RL ("Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода") подала позов до федерального суду у Вашингтоні проти адміністрації Дональда Трампа та Карі Лейк через рішення припинити фінансування організації. Позивачі стверджують, що такі дії порушують законодавство США.

ЗМІ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Генштаб: На Покровському напрямку окупанти намагались атакувати 44 рази
Зеленський: Троє загиблих в ДТП у Франції – українці, постраждали діти
Іран заявив, що випустив по Ізраїлю сотні балістичних ракет
"Мене врятував дорожній трафік": жінка розповіла, як спізнилась на літак, що розбився в Індії
Трамп: Ізраїль завдав "дуже руйнівного удару" по ядерній програмі Ірану
Bihus.Info поскаржились Раді та НАЗК на Гончаренка, той пообіцяв "все показати"
Усі новини...
ЗМІ
У ПАРЄ вирішили започаткувати "Victory for Victoria" Day в честь вбитої журналістки Рощиної
Під американським журналістом в Києві обвалився балкон
Журналіст Бутусов заявив про мобілізацію до лав Нацгвардії
Останні новини
01:45
Іран знову атакував Ізраїль ракетами: вибухи в Тель-Авіві та Єрусалимі, є влучання у хмарочос
01:03
МАГАТЕ повідомило про наслідки ударів по ядерних об’єктах Ірану
00:20
Премʼєр Вірменії сподівається на підписання мирної угоди з Азербайджаном до кінця 2025 року
23:53
У горах Франції знайшли тіла двох іспанських туристів, що зникли пів року тому
23:50
фотоУ Києві показали відтворену мозаїку видатної мисткині Алли Горської
23:36
Через атаку РФ померла 11 річна дитина на Херсонщині
23:22
У Польщі одіозному євродепутату-українофобу заборонили вхід до парламенту
23:15
Вступ на магістратуру 2025: як скласти іспити, подати заяви і потрапити на навчання
23:05
Генштаб: На Покровському напрямку окупанти намагались атакувати 44 рази
23:03
Новини економіки 13 червня: євро зріс до рекорду, ціна на нафту злетіла після ударів по Ірану
Усі новини...
Реклама:
Реклама: