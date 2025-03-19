"Радіо Свобода" подала до суду на адміністрацію Трампа через зупинку фінансування
Медіакорпорація RFE/RL ("Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода") подала позов до федерального суду у Вашингтоні проти адміністрації Дональда Трампа та Карі Лейк через рішення припинити фінансування організації. Позивачі стверджують, що такі дії порушують законодавство США.
Джерело: The Hill
Деталі: У судовому позові зазначено, що відмова у виділенні коштів, які були затверджені Конгресом, суперечить федеральному законодавству, зокрема Конституції США, яка надає Конгресу виключне право розпоряджатися бюджетними витратами.
"Виділяти кошти відповідно до законів про асигнування і надавати їх у вигляді грантів, як це передбачено Законом про міжнародне мовлення – це не добровільний вибір, який може зробити агентство. Це закон", – йдеться в позові.
Генеральний директор RFE/RL Стівен Капус підкреслив, що зупинка мовлення цього медіа, заснованого у 1949 році, весь цей час було мрією диктаторів у різних частинах світу.
"Зараз не час поступатися місцем пропаганді та цензурі ворогам Америки. Ми вважаємо, що закон на нашому боці і що святкування деспотами по всьому світу нашої загибелі є передчасним", – заявив Капус.
В "Радіо Свобода" повідомили, що якщо фінансування не буде відновлено, компанія буде змушена звільнити частину співробітників. Наразі радіостанція публікує контент 27 мовами та охоплює понад 47 мільйонів людей у 23 країнах Європи та Азії.
Про зупинку федерального фінансування представники міжнародного мовника дізналися з листа за підписом Карі Лейк, що є радницею Агенція США з глобальних медіа – урядової організації з бюджетним фінансуванням, якій підпорядковані "Голос Америки", мережа "Радіо Свобода" тощо.
Передісторія:
- Минулого тижня президент США Дональд Трамп підписав указ про ліквідацію Агентства США з глобальних медіа (USAGM), яке фінансує "Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода" та Голос Америки (VOA).
- Головна дипломатка Євросоюзу Кая Каллас заявила, що ЄС не має можливості автоматично взяти на себе фінансування "Радіо Свобода", але має вивчити ситуацію і зрозуміти, яким чином може допомогти проєктові.
- Раніше в Брюсселі, коментуючи рішення адміністрації Трампа припинити фінансування "Радіо Свобода" і фактичну зупинку мовлення "Голосу Америки", заявили, що це гратиме на руку спільним ворогам.