"Радіо Свобода" подала до суду на адміністрацію Трампа через зупинку фінансування

Медіакорпорація RFE/RL ("Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода") подала позов до федерального суду у Вашингтоні проти адміністрації Дональда Трампа та Карі Лейк через рішення припинити фінансування організації. Позивачі стверджують, що такі дії порушують законодавство США.

Джерело: The Hill

Деталі: У судовому позові зазначено, що відмова у виділенні коштів, які були затверджені Конгресом, суперечить федеральному законодавству, зокрема Конституції США, яка надає Конгресу виключне право розпоряджатися бюджетними витратами.

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"Виділяти кошти відповідно до законів про асигнування і надавати їх у вигляді грантів, як це передбачено Законом про міжнародне мовлення – це не добровільний вибір, який може зробити агентство. Це закон", – йдеться в позові.

Генеральний директор RFE/RL Стівен Капус підкреслив, що зупинка мовлення цього медіа, заснованого у 1949 році, весь цей час було мрією диктаторів у різних частинах світу.

"Зараз не час поступатися місцем пропаганді та цензурі ворогам Америки. Ми вважаємо, що закон на нашому боці і що святкування деспотами по всьому світу нашої загибелі є передчасним", – заявив Капус.

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В "Радіо Свобода" повідомили, що якщо фінансування не буде відновлено, компанія буде змушена звільнити частину співробітників. Наразі радіостанція публікує контент 27 мовами та охоплює понад 47 мільйонів людей у 23 країнах Європи та Азії.

Про зупинку федерального фінансування представники міжнародного мовника дізналися з листа за підписом Карі Лейк, що є радницею Агенція США з глобальних медіа – урядової організації з бюджетним фінансуванням, якій підпорядковані "Голос Америки", мережа "Радіо Свобода" тощо.

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