Российская служба "Радио Свобода" прекратила вещание

Агентство США по глобальным медиа (USAGM) прекратило контракт со спутниковым оператором, который обеспечивал трансляцию программ российской службы "Радио Свобода", что привело к остановке вещания на спутнике Eutelsat Hotbird 13G.

Источник: "Радио Свобода"

Детали: Сообщается, что из-за сложной финансовой ситуации было временно остановлено радиовещание в средневолновом диапазоне на частоте 1386 кГц. Представители вещателя отмечают, что ищут дополнительное финансирование для восстановления этого вида вещания.

Реклама:

Программы и выпуски новостей вещателя доступны круглосуточно в аудиостриме на сайте Svoboda.org, на ютуб-канале "Радио Свобода Live" и в основном телеграм-канале. Отдельные проекты публикуют на подкаст-платформах и в телеграмм-канале "Студия подкастов Радио Свобода".

Сейчас продолжаются судебные слушания в Федеральном окружном суде Вашингтона относительно бюджетного финансирования медиакорпорации. Радио Свободная Европа/Радио Свобода требует, чтобы USAGM перечислило около 62 миллионов долларов, которые уже были утверждены Конгрессом США на 2025 финансовый год.

Предыстория:

РЕКЛАМА: