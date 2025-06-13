Российская служба "Радио Свобода" прекратила вещание
Агентство США по глобальным медиа (USAGM) прекратило контракт со спутниковым оператором, который обеспечивал трансляцию программ российской службы "Радио Свобода", что привело к остановке вещания на спутнике Eutelsat Hotbird 13G.
Источник: "Радио Свобода"
Детали: Сообщается, что из-за сложной финансовой ситуации было временно остановлено радиовещание в средневолновом диапазоне на частоте 1386 кГц. Представители вещателя отмечают, что ищут дополнительное финансирование для восстановления этого вида вещания.
Программы и выпуски новостей вещателя доступны круглосуточно в аудиостриме на сайте Svoboda.org, на ютуб-канале "Радио Свобода Live" и в основном телеграм-канале. Отдельные проекты публикуют на подкаст-платформах и в телеграмм-канале "Студия подкастов Радио Свобода".
Сейчас продолжаются судебные слушания в Федеральном окружном суде Вашингтона относительно бюджетного финансирования медиакорпорации. Радио Свободная Европа/Радио Свобода требует, чтобы USAGM перечислило около 62 миллионов долларов, которые уже были утверждены Конгрессом США на 2025 финансовый год.
Предыстория:
- 14 марта президент США Дональд Трамп подписал указ о ликвидации Агентства США по глобальным медиа (USAGM), которое финансирует "Радио Свободная Европа / Радио Свобода" и Голос Америки (VOA).
- Главный дипломат Евросоюза Кая Каллас заявила, что ЕС не имеет возможности автоматически взять на себя финансирование "Радио Свобода", но должен изучить ситуацию и понять, каким образом может помочь проекту.
- 19 марта медиакорпорация RFE/RL ("Радио Свободная Европа / Радио Свобода") подала иск в федеральный суд в Вашингтоне против администрации Дональда Трампа и Кари Лейк из-за решения прекратить финансирование организации. Истцы утверждают, что такие действия нарушают законодательство США.