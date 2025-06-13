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Корупція в Мінрегіоні: НАБУ і САП повідомили про підозри особам, пов'язаним із Чернишовим

Українська правда, Валентина РоманенкоП'ятниця, 13 червня 2025, 15:52
Корупція в Мінрегіоні: НАБУ і САП повідомили про підозри особам, пов'язаним із Чернишовим
фото НАБУ і САП

Антикорупційні органи повідомили про підозру члену правління НАК "Нафтогаз України" Василю Володіну, директору з комерційних питань АТ "Укргазвидобування" Максиму Горбатюку та колишній директорці державного підприємства "Укркомунобслуговування" Аллі Сушон.

Джерело: Національне антикорупційне бюро, Спеціалізована антикорупційна прокуратура, НАК "Нафтогаз" у коментарі УП, співрозмовники УП, ознайомлені з матеріалами справи

Деталі: САП та НАБУ заявляють, що викрили корупційну оборудку в будівельній сфері за участю топпосадовців держави, яка могла призвести до заподіяння державі понад 1 млрд грн збитків.

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12 та 13 червня детективи НАБУ за погодженням із прокурором САП повідомили про підозру в замаху на зловживання службовим становищем, одержанні та наданні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі 5 особам:

колишній державний секретар Мінрегіону (Володін);

колишній радник міністра (Горбатюк);

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колишня директорка держпідприємства (Сушон);

забудовник та його довірена особа (організатори схеми Сергія Копистира та Олег Татаренко).

За даними слідства, забудовник та його довірена особа розробили схему незаконного одержання земельної ділянки у м. Києві площею понад 11 га по вулиці Тираспільська 43 під будівництво житлового комплексу. До реалізації схеми залучили посадових осіб Мінрегіону та директорку державного підприємства.

Посадові особи міністерства в період, коли його очолював Олексій Чернишов, створили умови для передачі земельної ділянки в управління зазначеному держпідприємству, державний секретар надав дозвіл на вчинення значного господарського зобов’язання, а директорка держпідприємства незаконно уклала з "потрібною" будівельною компанією інвестиційні договори.

Згідно з ними, забудовник мав віддати державі частину майбутніх квартир у кількості, пропорційній вартості земельної ділянки. Щоб звести цю кількість до мінімуму, землю та наявні на ній будівлі оцінили майже вп’ятеро дешевше, а різниця між такою оцінкою та ринковою вартістю перевищила 1 млрд грн. Саме на таку суму держава недоотримала б нерухомості в разі виконання договорів. Цьому завадив арешт ділянки, який накладено за клопотанням НАБУ і САП.

За реалізацію оборудки забудовник та його довірена особа надали службовим особам Міністерства та визначеним ними особам знижку на квартири у вже побудованих житлових комплексах м. Києва. З нею вартість квадратного метра становила від 1 до 8 тис. грн при мінімальній ринковій вартості близько 30 тис. грн. Загальний розмір наданої неправомірної вигоди – 16,8 млн грн.

За клопотанням НАБУ і САП на більшу частину незаконно одержаних квартир також накладено арешт.

Одна з квартир забудовника Копистири ("КСМ груп"), як вдалось встановити УП рік тому, опинилась у власності дружини спецслужбовця Вадима Марчука, який з 2021 до 23 року забезпечував охорону Чернишова, коли той очолював Мінрегіон.

Тож один з обшуків проводився в квартирі Юлії Марчук, дружини Вадима Марчука. УП вдалося підтвердити, що Марчук живе у тій квартирі.

Рік тому УП повідомляла, що по цій справі у Чернишову мали провести обшуки, але ухвалу так і не було реалізовано.

Сам Чернишов наразі перебуває у службовому відрядженні за кордоном. За інформацією УП у правоохоронних та політичних колах близько місяця тому у посадовця було проведено обшуки.

У НАК "Нафтогаз України" відреагували на нинішні обшуки: "Слідчі дії щодо члена правління НАК "Нафтогаз України" та директора з комерційних питань АТ "Укргазвидобування" не пов’язані з їхньою роботою в групі Нафтогаз. Дії, які розслідує НАБУ, стосуються їхніх попередніх місць роботи, та не повʼязані з діяльністю Групи".

Варто зазначити, що забудовник Копистира, Татаренко та Сушон є обвинуваченими в іншій справі НАБУ і САП щодо спроби підкупу квартирами топпосадовця Міністерства відновлення.

корупціяНАБУАнтикорупційна прокуратура
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