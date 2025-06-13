Коррупция в Минрегионе: НАБУ и САП сообщили о подозрениях лицам, связанным с Чернышовым

Антикоррупционные органы сообщили о подозрении члену правления НАК "Нафтогаз Украины" Василию Володину, директору по коммерческим вопросам АО "Укргазвидобування" Максиму Горбатюку и бывшему директору государственного предприятия "Укркомунобслуговування" Алле Сушон.

Источник: Национальное антикоррупционное бюро, Специализированная антикоррупционная прокуратура, НАК "Нафтогаз" в комментарии УП, собеседники УП, ознакомленные с материалами дела

Детали: САП и НАБУ заявляют, что разоблачили коррупционную сделку в строительной сфере с участием топ-чиновников государства, которая могла привести к причинению государству более 1 млрд грн убытков.

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12 и 13 июня детективы НАБУ по согласованию с прокурором САП сообщили о подозрении в покушении на злоупотребление служебным положением, получении и предоставлении неправомерной выгоды в особо крупном размере 5 лицам:

бывший государственный секретарь Минрегиона (Володин);

бывший советник министра (Горбатюк);

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бывшая директор госпредприятия (Сушон);

застройщик и его доверенное лицо (организаторы схемы Сергея Копыстыра и Олег Татаренко).

По данным следствия, застройщик и его доверенное лицо разработали схему незаконного получения земельного участка в г. Киеве площадью более 11 по улице Тираспольская 43 под строительство жилого комплекса. К реализации схемы привлекли должностных лиц Минрегиона и директора государственного предприятия.

Должностные лица министерства в период, когда его возглавлял Алексей Чернышов, создали условия для передачи земельного участка в управление указанному госпредприятию, государственный секретарь дал разрешение на совершение значительного хозяйственного обязательства, а директор госпредприятия незаконно заключила с "нужной" строительной компанией инвестиционные договоры.

Согласно им застройщик должен был отдать государству часть будущих квартир в количестве, пропорциональном стоимости земельного участка. Чтобы свести это количество к минимуму, землю и имеющиеся на ней здания оценили почти в пять раз дешевле, а разница между такой оценкой и рыночной стоимостью превысила 1 млрд грн. Именно на такую сумму государство недополучило бы недвижимости в случае выполнения договоров. Этому помешал арест участка, который наложен по ходатайству НАБУ и САП.

За реализацию сделки застройщик и его доверенное лицо предоставили должностным лицам Министерства и определенным ими лицам скидку на квартиры в уже построенных жилых комплексах г. Киева. С ней стоимость квадратного метра составляла от 1 до 8 тыс. грн при минимальной рыночной стоимости около 30 тыс. грн. Общий размер предоставленной неправомерной выгоды - 16,8 млн грн.

По ходатайству НАБУ и САП на большую часть незаконно полученных квартир также наложен арест.

Одна из квартир застройщика Копыстыри "КСМ групп", как удалось установить УП год назад, оказалась в собственности жены спецслужащего Вадима Марчука, который с 2021 до 23 года обеспечивал охрану Чернышова, когда тот возглавлял Минрегион.

Поэтому один из обысков проводился в квартире Юлии Марчук, жены Вадима Марчука. УП удалось подтвердить, что Марчук живет в этой квартире.

Год назад УП сообщала, что по этому делу у Чернышова должны были провести обыски, но постановление так и не было реализовано.

Сам Чернышов сейчас находится в служебной командировке за границей. По информации УП в правоохранительных и политических кругах около месяца назад у чиновника были проведены обыски.

В НАК "Нафтогаз Украины" отреагировали на нынешние обыски: "Следственные действия в отношении члена правления НАК "Нафтогаз Украины" и директора по коммерческим вопросам АО "Укргазвидобування" не связаны с их работой в группе Нафтогаз.

Действия, которые расследует НАБУ, касаются их предыдущих мест работы, и не связаны с деятельностью Группы".

Стоит отметить, что застройщик Копыстыра, Татаренко и Сушон являются обвиняемыми в другом деле НАБУ и САП относительно попытки подкупа квартирами топ-чиновника Министерства восстановления.