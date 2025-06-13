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Україна повернула тіла 1200 загиблих

Альона Мазуренко П'ятниця, 13 червня 2025, 16:31
Україна повернула тіла 1200 загиблих

За результатами проведених репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 1200 полеглих. Окупанти стверджують, що всі тіла належать громадянам України, надалі буде проведена ідентифікація репатрійованих.

Джерело: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Деталі: За твердженням російської сторони тіла належать громадянам України, зокрема військовослужбовцям. Репатріація відбулася згідно домовленостей у Стамбулі.

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Далі слідчі правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС проведуть всі необхідні експертизи та ідентифікацію репатрійованих тіл.

Перевезення репатрійованих здійснить ЗСУ до визначених державних спецустанов, організує передачу загиблих представникам правоохоронців та судово-медичної експертизи в системі МОЗ.

 

Повідомляється, що тіла вдалося повернути за результатами спільної роботи співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при СБУ, ЗСУ, МВС, Офісу уповноваженого Верховної Ради з прав людини, Секретаріату уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС, інших структур сектору безпеки та оборони.

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