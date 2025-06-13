Украина вернула тела 1200 погибших

По результатам проведенных репатриационных мероприятий в Украину вернули тела 1200 павших. Оккупанты утверждают, что все тела принадлежат гражданам Украины, в дальнейшем будет проведена идентификация репатриированных.

Источник: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

Детали: По утверждению российской стороны тела принадлежат гражданам Украины, в частности военнослужащим. Репатриация состоялась согласно договоренностям в Стамбуле.

Реклама:

Далее следователи правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД проведут все необходимые экспертизы и идентификацию репатриированных тел.

Перевозку репатриированных осуществит ВСУ в определенные государственные спецучреждения, организует передачу погибших представителям правоохранителей и судебно-медицинской экспертизы в системе Минздрава.

Сообщается, что тела удалось вернуть по результатам совместной работы сотрудников Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Объединенного центра при СБУ, ВСУ, МВД, Офиса уполномоченного Верховной Рады по правам человека, Секретариата уполномоченного по вопросам лиц пропавших без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС, других структур сектора безопасности и обороны.