Поліція: Раніше судимий харків'янин підпалив ТЦК і втік через вікно

Правоохоронці кажуть, що пожежу в районному ТЦК влаштував 29-річний місцевий житель, який прибув для перевірки військово-облікових документів, а потім утік, скориставшись метушнею.

Джерело: поліція Харківської області

Деталі: Зазначається, що 11 червня близько 19:20 до поліції надійшло повідомлення про пожежу в будівлі районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки в Харкові.

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На місце події прибули працівники слідчо-оперативної групи відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №3, а також рятувальники ДСНС. В ході проведення першочергових розшукових заходів за участі оперативників карного розшуку поліцейські встановили особу зловмисника.

Палієм виявився 29-річний харків’янин, раніше судимий за інші злочини, кажуть у поліції.

Як з’ясувалося, того дня чоловіка запросили до приміщення районного ТЦК та СП для перевірки військово-облікових документів. Перебуваючи всередині установи, він скористався моментом, коли співробітники не контролювали його дії, зачинився в одній із кімнат, де запальничкою підпалив тканину. Після скоєного зловмисник скористався метушнею та втік через вікно другого поверху.

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Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років.

Що передувало: 11 червня сталася пожежа у будівлі одного з РТЦК та СП міста Харкова. Особовий склад та громадяни, які перебували у приміщенні та на території РТЦК та СП, були евакуйовані.