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Полиция: Ранее судимый харьковчанин поджег ТЦК и сбежал через окно

Валентина РоманенкоПятница, 13 июня 2025, 16:46
Полиция: Ранее судимый харьковчанин поджег ТЦК и сбежал через окно
иллюстративное фото полиции

Правоохранители говорят, что пожар в районном ТЦК устроил 29-летний местный житель, который прибыл для проверки военно-учетных документов, а затем скрылся, воспользовавшись суматохой.

Источник: полиция Харьковской области

Детали: Отмечается, что 11 июня около 19:20 в полицию поступило сообщение о пожаре в здании районного территориального центра комплектования и социальной поддержки в Харькове.

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На место происшествия прибыли сотрудники следственно-оперативной группы отдела полиции №1 Харьковского районного управления полиции №3, а также спасатели ГСЧС. В ходе проведения первоочередных розыскных мероприятий с участием оперативников уголовного розыска полицейские установили личность злоумышленника.

Поджигателем оказался 29-летний харьковчанин, ранее судимый за другие преступления, говорят в полиции.

Как выяснилось, в тот день мужчину пригласили в помещение районного ТЦК и СП для проверки военно-учетных документов. Находясь внутри учреждения, он воспользовался моментом, когда сотрудники не контролировали его действия, закрылся в одной из комнат, где зажигалкой поджег ткань. После содеянного злоумышленник воспользовался суматохой и сбежал через окно второго этажа.

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Сейчас ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Что предшествовало: 11 июня произошел пожар в здании одного из РТЦК и СП города Харькова. Личный состав и граждане, которые находились в помещении и на территории РТЦК и СП, были эвакуированы.

ТЦКпожарХарьковполиция
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