Bihus.Info поскаржились Раді та НАЗК на Гончаренка, той пообіцяв "все показати"

Журналісти-розлідувачі з Bihus.Info звернулися до Верховної Ради та Національного агентства із запобігання корупції із закликом відреагувати на дії народного депутата з "Європейської солідарності" Олексія Гончаренка, якого редакція звинувачує у тиску на медіа і зловживанні службовим становищем.

Джерело: Bihus.Info у Facebook

Деталі: 12 травня на YouTube-каналі Bihus.Info опублікували сюжет про Гончаренка, в якому, зокрема, звинуватили його у "хайпожерстві", а також у "гречкосійстві", маючи на увазі відкриття "Гончаренко-центрів" у всій Україні.

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Журналісти також навели інформацію від руху "ЧЕСНО", який розповідав, що одним із жертводавців цих центрів є підприємець Олег Бахматюк, якому НАБУ і САП у 2022 повідомили про підозру. Також Гончаренка критикували за те, що він голосував проти продовження воєнного стану та мобілізації в Україні.

У відповідь нардеп надіслав офіційний запит до редакції з вимогою розповісти, хто її фінансує, а також написав пост у Telegram, де назвав себе "завучем", а Дениса Бігуса "учнем".

Пізніше Гончаренко написав у Telegram, що отримав відповідь на запит від європейського фонду "Антикорупційна ініціатива ЄС (EUACI)", і той повідомив, що Bihus.Info з 2020 року отримало від нього мільйон євро на "забезпечення інституційної сталості" та "журналістські розслідування в сфері боротьби з корупцією в Україні".

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Нардеп побачив у цьому проблему.

Пряма мова Гончаренка: "Денис (Бігус – ред.) за гроші європейців робить сюжети, в яких порушуються журналістські стандарти, використовується нецензурна лексика щодо виборних осіб, ведеться оперативне спостереження (!) за іншими особами — і все це на кошти наших друзів з Європи. Я вважаю, що вони просто не бачили, на що дають гроші. Будемо показувати".

Деталі: Гончаренко стверджує, що фінансування більше й масштабніше, і він "покаже всі цифри".

Також він вимагає від Bihus.Info звітності, відкритої інформації про зарплати і фінансових донорів. "Мені здається, це важливі питання. І прозорість антикорупційних журналістів має бути ОСНОВОЮ їхньої роботи", - додав нардеп.

Також депутат припустив, що Бігус забирає всі гроші собі, а команді проєкту платить копійчану зарплату.

У відповідь журналісти Bihus.Info звернулися до Ради та НАЗК.

Дослівно Bihus.Info: "Історія з "завучем" Гончаренком – це не просто реакція фігуранта. Це відкритий тиск на медіа і зловживання службовим становищем.

Звертатись до донорів чи рекламодавців, бо нардепу не сподобався сюжет – це не "навчання в школі", а відкрита і нахабна спроба перешкоджання нашій журналістській діяльності".

Деталі: Bihus.Info заявляє, що "не збирається мовчати" і звернулося до комітету Верховної Ради з питань свободи слова, а також до комітету Верховної Ради з етики, а ще написали заяву до НАЗК щодо конфлікту інтересів. "Бо писати запити до наших рекламодавців і донорів від імені громадянина України і від імені народного депутата - це все ж трохи різне", - пояснили журналісти.

У Bihus.Info нагадали, що роблять випуски виключно на ті теми, які вважають важливими, і ні з ким їх не погоджують.