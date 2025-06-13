Bihus.Info пожаловались Раде и НАПК на Гончаренко, тот пообещал "все показать"

Журналисты-расследователи из Bihus.Info обратились к Верховной Раде и Национальному агентству по предотвращению коррупции с призывом отреагировать на действия народного депутата из "Европейской солидарности" Алексея Гончаренко, которого редакция обвиняет в давлении на СМИ и злоупотреблении служебным положением.

Источник: Bihus.Info в Facebook

Детали: 12 мая на YouTube-канале Bihus.Info опубликовали сюжет о Гончаренко, в котором, в частности, обвинили его в "хайпожерстве", а также в "гречкосийстве", имея в виду открытие "Гончаренко-центров" по всей Украине.

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Журналисты также привели информацию от движения "ЧЕСНО", которое рассказывало, что одним из жертвователей этих центров является предприниматель Олег Бахматюк, которому НАБУ и САП в 2022 году сообщили о подозрении. Также Гончаренко критиковали за то, что он голосовал против продления военного положения и мобилизации в Украине.

В ответ нардеп направил официальный запрос в редакцию с требованием рассказать, кто ее финансирует, а также написал пост в Telegram, где назвал себя "завучем", а Дениса Бигуса "учеником".

Позже Гончаренко написал в Telegram, что получил ответ на запрос от европейского фонда "Антикоррупционная инициатива ЕС (EUACI)", и тот сообщил, что Bihus.Info с 2020 года получило от него миллион евро на "обеспечение институциональной устойчивости" и "журналистские расследования в сфере борьбы с коррупцией в Украине".

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Нардеп увидел в этом проблему.

Прямая речь Гончаренко: "Денис (Бигус – ред.) за деньги европейцев делает сюжеты, в которых нарушаются журналистские стандарты, используется нецензурная лексика в отношении выборных лиц, ведется оперативное наблюдение (!) за другими лицами – и все это на средства наших друзей из Европы. Я считаю, что они просто не видели, на что дают деньги. Будем показывать".

Детали: Гончаренко утверждает, что финансирование больше и масштабнее, и он "покажет все цифры".

Также он требует от Bihus.Info отчетности, открытой информации о зарплатах и финансовых донорах. "Мне кажется, это важные вопросы. И прозрачность антикоррупционных журналистов должна быть основой их работы", - добавил нардеп.

Также депутат предположил, что Бигус забирает все деньги себе, а команде проекта платит копеечную зарплату.

В ответ журналисты Bihus.Info обратились в Раду и НАПК.

Дословно Bihus.Info: "История с "завучем" Гончаренко – это не просто реакция фигуранта. Это открытое давление на медиа и злоупотребление служебным положением.

Обращаться к донорам или рекламодателям, потому что нардепу не понравился сюжет – это не "обучение в школе", а открытая и наглая попытка препятствовать нашей журналистской деятельности".

Детали: Bihus.Info заявляет, что "не собирается молчать" и обратился в комитет Верховной Рады по вопросам свободы слова, а также в комитет Верховной Рады по этике, а еще написал заявление в НАПК о конфликте интересов. "Потому что писать запросы к нашим рекламодателям и донорам от имени гражданина Украины и от имени народного депутата – это все же немного разное", – пояснили журналисты.

В Bihus.Info напомнили, что делают выпуски исключительно на те темы, которые считают важными, и ни с кем их не согласовывают.