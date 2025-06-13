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Соцмережі: На Донеччині впав російський Су-25, ймовірно, збитий "дружнім вогнем"

Тетяна ОлійникП'ятниця, 13 червня 2025, 19:57
Соцмережі: На Донеччині впав російський Су-25, ймовірно, збитий дружнім вогнем
скриншот

Близький до повітряно-космічних сил РФ канал Fighterbomber повідомив про втрату штурмовика Су-25 через, ймовірно, збиття іншим літаком.

Джерело: російський Telegram-канал про авіацію Fighterbomber, осінтер OSINTtechnical

Деталі: Як повідомляє Fighterbomber, пілот літака вижив, перебуває у шпиталі.

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За даними OSINTtechnical, його збив напарник некерованою ракетою запущеною теж з Су-25.

авіаРосіяросійсько-українська війна
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