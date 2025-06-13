Близький до повітряно-космічних сил РФ канал Fighterbomber повідомив про втрату штурмовика Су-25 через, ймовірно, збиття іншим літаком.

Джерело: російський Telegram-канал про авіацію Fighterbomber, осінтер OSINTtechnical

Деталі: Як повідомляє Fighterbomber, пілот літака вижив, перебуває у шпиталі.

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Соцмережі: На Донеччині впав російський Су-25, ймовірно збитий "дружнім вогнем" pic.twitter.com/W0vY3xzeNu — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) June 13, 2025

За даними OSINTtechnical, його збив напарник некерованою ракетою запущеною теж з Су-25.