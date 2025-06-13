Соцмережі: На Донеччині впав російський Су-25, ймовірно, збитий "дружнім вогнем"
П'ятниця, 13 червня 2025, 19:57
Близький до повітряно-космічних сил РФ канал Fighterbomber повідомив про втрату штурмовика Су-25 через, ймовірно, збиття іншим літаком.
Джерело: російський Telegram-канал про авіацію Fighterbomber, осінтер OSINTtechnical
Деталі: Як повідомляє Fighterbomber, пілот літака вижив, перебуває у шпиталі.
Реклама:
Соцмережі: На Донеччині впав російський Су-25, ймовірно збитий "дружнім вогнем" pic.twitter.com/W0vY3xzeNu— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) June 13, 2025
За даними OSINTtechnical, його збив напарник некерованою ракетою запущеною теж з Су-25.