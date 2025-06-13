Соцсети: В Донецкой области упал российский Су-25, вероятно, сбитый "дружественным огнем"
Пятница, 13 июня 2025, 19:57
Близкий к воздушно-космическим силам РФ канал Fighterbomber сообщил о потере штурмовика Су-25 из-за, вероятно, сбития другим самолетом.
Источник: российский Telegram-канал об авиации Fighterbomber, осинтер OSINTtechnical
Детали: Как сообщает Fighterbomber, пилот самолета выжил, находится в госпитале.
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Соцмережі: На Донеччині впав російський Су-25, ймовірно збитий "дружнім вогнем" pic.twitter.com/W0vY3xzeNu— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) June 13, 2025
По данным OSINTtechnical, его сбил напарник неуправляемой ракетой запущенной тоже с Су-25.