"Мене врятував дорожній трафік": жінка розповіла, як спізнилась на літак, що розбився в Індії

Запізнення на 10 хвилин врятувало життя студентці з Бристоля, яка пропустила рейс AI171, що розбився в Індії.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на BBC

Деталі: Студентка Бхумі Чаухан згадує, як була розлючена і розчарована. Затори на дорозі затримали її поїздку до аеропорту Ахмедабада настільки, що вона пропустила рейс Air India до Лондона всього на 10 хвилин.

Реклама:

Чаухан, студентка факультету бізнес-адміністрування, яка живе в Брістолі разом із чоловіком, приїхала на відпочинок до західної Індії.

28-річна дівчина мала вилетіти додому рейсом AI171 у четвер, який розбився незабаром після зльоту, в результаті чого загинули 241 людина на борту.

Вона прибула в аеропорт менш ніж за годину до вильоту і співробітники авіакомпанії відмовили їй у посадці.

РЕКЛАМА:

"Ми дуже розлютилися на водія і розчаровані покинули аеропорт. Ябула дуже розчарована" – пригадує вона.

"Ми залишили аеропорт і зупинилися в кафе, щоб випити чаю, а через деякий час, перед тим як піти, розмовляли з турагентом про те, як повернути гроші за квитки. Там мені зателефонували і повідомили, що літак розбився", – сказала вона.

В інтерв'ю гуджаратській службі BBC вона додала: "Для мене це справжнє диво".

Як повідомлялося, одна людина вижила в результаті падіння літака Boeing Dreamliner в індійському місті Ахмедабад – це британсько-індійський громадянин.