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"Меня спас дорожный трафик": женщина рассказала, как опоздала на разбившийся в Индии самолет

Иванна Костина, Евгений КизиловПятница, 13 июня 2025, 20:30
Меня спас дорожный трафик: женщина рассказала, как опоздала на разбившийся в Индии самолет
фото: ВВС

Опоздание на 10 минут спасло жизнь студентке из Бристоля, которая пропустила рейс AI171, разбившийся в Индии.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на BBC

Детали: Студентка Бхуми Чаухан вспоминает, как была разгневана и разочарована. Пробки на дороге задержали ее поездку в аэропорт Ахмедабада настолько, что она пропустила рейс Air India в Лондон всего на 10 минут.

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Чаухан, студентка факультета бизнес-администрирования, которая живет в Бристоле вместе с мужем, приехала на отдых в западную Индию.

28-летняя девушка должна была улететь домой рейсом AI171 в четверг, который разбился вскоре после взлета, в результате чего погибли 241 человек на борту.

Она прибыла в аэропорт менее чем за час до вылета, и сотрудники авиакомпании отказали ей в посадке.

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"Мы очень разозлились на водителя и разочарованные покинули аэропорт. Я была очень разочарована", – вспоминает она.

"Мы покинули аэропорт и остановились в кафе, чтобы выпить чаю, а через некоторое время, перед тем как уйти, разговаривали с турагентом о том, как вернуть деньги за билеты. Там мне позвонили и сообщили, что самолет разбился", – сказала она.

В интервью гуджаратской службе BBC она добавила: "Для меня это настоящее чудо".

Как сообщалось, один человек выжил в результате падения самолета Boeing Dreamliner в индийском городе Ахмедабад – это британско-индийский гражданин.

Индияавиаавария
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