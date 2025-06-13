Через атаку РФ померла 11 річна дитина на Херсонщині

Внаслідок травм, отриманих через атаку російського дрона, у лікарні помер 11-річний хлопчик.

Джерело: Херсонська ОВА, голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін

Пряма мова Прокудіна: "11-річний хлопчик, який 11 червня зазнав тяжких поранень внаслідок атаки ворожого безпілотника у Білозерці, помер у лікарні. Медики до останнього боролися за його життя, але врятувати не вдалося".

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Деталі: Також орієнтовно о 21:00 13 червня армія РФ скинула вибухівку з дрона на жителя Білозерки.

58-річний чоловік дістав мінно-вибухову травму та контузію, його шпиталізували.