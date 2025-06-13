Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Через атаку РФ померла 11 річна дитина на Херсонщині

Тетяна ОлійникП'ятниця, 13 червня 2025, 23:36

Внаслідок травм, отриманих через атаку російського дрона, у лікарні помер 11-річний хлопчик.

Джерело: Херсонська ОВА, голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін

Пряма мова Прокудіна: "11-річний хлопчик, який 11 червня зазнав тяжких поранень внаслідок атаки ворожого безпілотника у Білозерці, помер у лікарні. Медики до останнього боролися за його життя, але врятувати не вдалося".

Реклама:

Деталі: Також орієнтовно о 21:00 13 червня армія РФ скинула вибухівку з дрона на жителя Білозерки.

58-річний чоловік дістав мінно-вибухову травму та контузію, його шпиталізували.

Херсонська областьросійсько-українська війнадітижертви
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
ВідеоДесятки тисяч американців вийшли на акції протесту проти політики Трампа
Ізраїль заявив, що атакує понад 150 цілей в Ірані вже 40 годин
Зеленський повідомив про звільнення Андріївки на Сумщині
У Берліні на українця напали з ножем, спитавши про національність
ОновленоУ Міннесоті застрелили політикиню-демократку, сенатора поранили
ВідеоГУР показало знищення російських систем ППО на ТОТ Запорізької області
Усі новини...
Херсонська область
За добу РФ атакувала понад 30 населених пунктів Херсонщини: є загиблий і 7 поранених
На Херсонщині окупанти атакували цивільне авто з дрона: поранені двоє людей
На Херсонщині внаслідок атаки дрона постраждали двоє місцевих
Останні новини
23:54
"Магдебург" на останній секунді вирвав перемогу над "Барселоною" в півфіналі гандбольної Ліги чемпіонів
23:47
Іран атакував Ізраїль ракетами в районі Хайфи
23:45
5 фактів про Софію Київську, які приховувала радянська влада
23:31
оновленоРосіяни атакують ударними БпЛА, у Києві та області працює ППО
23:09
Яка психотерапія ефективна для дітей? Інтерв’ю професора Лондонського університету Дениса Угрина
22:59
футбол"Олександрія" гратиме матчі єврокубків у польському Катовіце
22:56
У порту Амстердама виявили заховані 4500 кг кокаїну
22:14
Трамп розповів про розмову з Путіним: Україну планують обговорити наступного тижня
22:08
ВідеоДесятки тисяч американців вийшли на акції протесту проти політики Трампа
22:01
Перша поразка: Збірна України з волейболу не втримала перемогу над Бразилією у Лізі націй
Усі новини...
Реклама:
Реклама: