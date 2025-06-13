Из-за атаки РФ умер 11-летний ребенок на Херсонщине

В результате травм, полученных из-за атаки российского дрона, в больнице скончался 11-летний мальчик.

Источник: Херсонская ОВА, председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин

Прямая речь Прокудина: "11-летний мальчик, который 11 июня получил тяжелые ранения в результате атаки вражеского беспилотника в Белозерке, умер в больнице. Медики до последнего боролись за его жизнь, но спасти не удалось".

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Детали: Также ориентировочно в 21:00 13 июня армия РФ сбросила взрывчатку с дрона на жителя Белозерки.

58-летний мужчина получил минно-взрывную травму и контузию, его госпитализировали.