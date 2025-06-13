Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Из-за атаки РФ умер 11-летний ребенок на Херсонщине

Татьяна ОлейникПятница, 13 июня 2025, 23:36

В результате травм, полученных из-за атаки российского дрона, в больнице скончался 11-летний мальчик.

Источник: Херсонская ОВА, председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин

Прямая речь Прокудина: "11-летний мальчик, который 11 июня получил тяжелые ранения в результате атаки вражеского беспилотника в Белозерке, умер в больнице. Медики до последнего боролись за его жизнь, но спасти не удалось".

Реклама:

Детали: Также ориентировочно в 21:00 13 июня армия РФ сбросила взрывчатку с дрона на жителя Белозерки.

58-летний мужчина получил минно-взрывную травму и контузию, его госпитализировали.

Херсонская областьроссийско-украинская войнадетижертвы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
видеоВ результате очередного ракетного удара Ирана по Израилю погибли 3 человека, более 200 – ранены
Израиль не исключает сценария, при котором "ликвидирует" верховного лидера Ирана Хаменеи – WSJ
ВидеоДесятки тысяч американцев вышли на акции протеста против политики Трампа
Израиль заявил, что атакует более 150 целей в Иране уже 40 часов
Зеленский сообщил об освобождении Андреевки в Сумской области
В Берлине на украинца напали с ножом, спросив о национальности
Все новости...
Херсонская область
За сутки РФ атаковала более 30 населенных пунктов Херсонщины: есть погибший и 7 раненых
На Херсонщине оккупанты атаковали гражданское авто с дрона: ранены два человека
На Херсонщине в результате атаки дрона пострадали двое местных
Последние новости
06:46
Израиль нанес удары по иранской газовой инфраструктуре – СМИ
05:12
видеоВ результате очередного ракетного удара Ирана по Израилю погибли 3 человека, более 200 – ранены
04:29
Оккупанты продвинулись в Донецкой и Луганской областях – DeepState
03:12
ЦАХАЛ сообщил о завершении нанесения ударов по ядерной инфраструктуре в Тегеране
02:17
оновленоПо всей Украине прозвучала тревога из-за взлета МиГ-31К
02:12
Израиль не исключает сценария, при котором "ликвидирует" верховного лидера Ирана Хаменеи – WSJ
01:34
Иран нанес очередной ракетный удар по Израилю: трое погибших и по меньшей мере 14 раненых
00:26
Оккупанты 178 раз атаковали позиции ВСУ: больше всего на Покровском направлении – Генштаб
23:54
"Магдебург" на последней секунде вырвал победу над "Барселоной" в полуфинале гандбольной Лиги чемпионов
23:47
Иран атаковал Израиль ракетами в районе Хайфы
Все новости...
Реклама:
Реклама: