Іран пригрозив посилити атаки на Ізраїль і завдати ударів по базах країн, які його захищатимуть – CNN

Іран заявив про намір посилити удари по Ізраїлю й пригрозив завдати ударів по регіональних базах країн, які намагатимуться його захистити.

Джерело: CNN з посиланням на високопоставленого іранського чиновника

Деталі: За його словами іранського високопосадовця, будь-яке сприяння Ізраїлю у війні з боку третіх країн розцінюватиметься як пряма загроза, що отримає відповідь з боку Ірану.

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"Будь-яка країна, яка спробує захистити режим від операцій Ірану, своєю чергою, побачить, як її регіональні бази і позиції стануть новими цілями", – заявив іранський чиновник.

Як його словами, Іран має намір діяти рішуче в межах міжнародного права, зокрема щодо відповідей на ізраїльські дії.

Раніше в п'ятницю, 13 червня, американські та ізраїльські джерела повідомили CNN, що США допомогали перехоплювати іранські ракети, випущені по Ізраїлю. За інформацією ізраїльського джерела, протиповітряну оборону Ізраїлю підтримали й інші країни регіону.

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