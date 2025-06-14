Іран пригрозив посилити атаки на Ізраїль і завдати ударів по базах країн, які його захищатимуть – CNN
Іран заявив про намір посилити удари по Ізраїлю й пригрозив завдати ударів по регіональних базах країн, які намагатимуться його захистити.
Джерело: CNN з посиланням на високопоставленого іранського чиновника
Деталі: За його словами іранського високопосадовця, будь-яке сприяння Ізраїлю у війні з боку третіх країн розцінюватиметься як пряма загроза, що отримає відповідь з боку Ірану.
"Будь-яка країна, яка спробує захистити режим від операцій Ірану, своєю чергою, побачить, як її регіональні бази і позиції стануть новими цілями", – заявив іранський чиновник.
Як його словами, Іран має намір діяти рішуче в межах міжнародного права, зокрема щодо відповідей на ізраїльські дії.
Раніше в п'ятницю, 13 червня, американські та ізраїльські джерела повідомили CNN, що США допомогали перехоплювати іранські ракети, випущені по Ізраїлю. За інформацією ізраїльського джерела, протиповітряну оборону Ізраїлю підтримали й інші країни регіону.
Передісторія:
- Увечері 13 червня президент Франції Емманюель Макрон пообіцяв Ізраїлю захист від потенційних ударів Ірану.
- Держсекретар США Марко Рубіо наголосив, що удари Ізраїлю по об’єктах Ірану були "односторонніми", хоча Сполучені Штати і мали інформацію про те, що ця атака планується.