Иран пригрозил усилить атаки на Израиль и нанести удары по базам стран, которые будут его защищать – CNN

Иран заявил о намерении усилить удары по Израилю и пригрозил нанести удары по региональным базам стран, которые будут пытаться его защитить.

Источник: CNN со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника

Детали: По его словам, любое содействие Израилю в войне со стороны третьих стран будет расцениваться как прямая угроза, которая получит ответ со стороны Ирана.

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"Любая страна, которая попытается защитить режим от операций Ирана, в свою очередь, увидит, как ее региональные базы и позиции станут новыми целями", – заявил иранский чиновник.

По его словам, Иран намерен действовать решительно в рамках международного права, в частности в отношении ответов на израильские действия.

Ранее в пятницу, 13 июня, американские и израильские источники сообщили CNN, что США помогали перехватывать иранские ракеты, выпущенные по Израилю. По информации израильского источника, противовоздушную оборону Израиля поддержали и другие страны региона.

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