Иран пригрозил усилить атаки на Израиль и нанести удары по базам стран, которые будут его защищать – CNN
Иран заявил о намерении усилить удары по Израилю и пригрозил нанести удары по региональным базам стран, которые будут пытаться его защитить.
Источник: CNN со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника
Детали: По его словам, любое содействие Израилю в войне со стороны третьих стран будет расцениваться как прямая угроза, которая получит ответ со стороны Ирана.
"Любая страна, которая попытается защитить режим от операций Ирана, в свою очередь, увидит, как ее региональные базы и позиции станут новыми целями", – заявил иранский чиновник.
По его словам, Иран намерен действовать решительно в рамках международного права, в частности в отношении ответов на израильские действия.
Ранее в пятницу, 13 июня, американские и израильские источники сообщили CNN, что США помогали перехватывать иранские ракеты, выпущенные по Израилю. По информации израильского источника, противовоздушную оборону Израиля поддержали и другие страны региона.
Предыстория:
- Вечером 13 июня президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал Израилю защиту от потенциальных ударов Ирана.
- Госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул, что удары Израиля по объектам Ирана были "односторонними", хотя Соединенные Штаты и располагали информацией о том, что эта атака планируется.