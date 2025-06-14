Запоріжжя атакували 14 "Шахедів": поранені двоє поліцейських та жінка

У ніч на 14 червня російські війська атакували Запоріжжя 14 дронами-камікадзе типу "Шахед". Унаслідок атаки постраждали двоє правоохоронців та жінка, пошкоджено цивільну інфраструктуру та автівки.

Джерело: начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров

Деталі: За словами Федорова, на світанку росіяни атакували місто 14 "Шахедами". Внаслідок атаки поранено двох поліцейських.

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Фото: Запорізька ОВА

Фото: Запорізька ОВА

Фото: Запорізька ОВА

Пряма мова: "Через російський обстріл зайнялося гуманітарне підприємство. Пошкоджені автівки, магазин та зупинка громадського транспорту. Вибуховою хвилею вибило вікна у багатоповерхівках".

Оновлено: Пізніше Федоров повідомив, що до трьох збільшилася кількість постраждалих від ворожої атаки. 62-річна мешканка Запоріжжя звернулася до медиків. У неї переломи ніг, стан оцінюють як середньої тяжкості.

За даними влади, щонайменше 15 багатоповерхівок, приватних будинків та нежитлових будівель і приміщення пошкоджені внаслідок ворожої атаки.