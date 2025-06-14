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Запорожье атаковали 14 "Шахедов": ранены двое полицейских и женщина

Иван Дьяконов, Роман ПетренкоСуббота, 14 июня 2025, 09:59
Запорожье атаковали 14 Шахедов: ранены двое полицейских и женщина
Фото: Запорожская ОВА

В ночь на 14 июня российские войска атаковали Запорожье 14 дронами-камикадзе типа "Шахед". В результате атаки пострадали двое правоохранителей и женщина, повреждена гражданская инфраструктура и автомобили.

Источник: начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров

Детали: По словам Федорова, на рассвете россияне атаковали город 14 "Шахедами". В результате атаки ранены два полицейских.

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Фото: Запорожская ОВА
Фото: Запорожская ОВА
Фото: Запорожская ОВА
Фото: Запорожская ОВА
Фото: Запорожская ОВА
Фото: Запорожская ОВА

Прямая речь: "Из-за российского обстрела загорелось гуманитарное предприятие. Повреждены автомобили, магазин и остановка общественного транспорта. Взрывной волной выбило окна в многоэтажках".

Обновлено: Позже Федоров сообщил, что до трех увеличилось количество пострадавших от вражеской атаки. 62-летняя жительница Запорожья обратилась к медикам. У нее переломы ног, состояние оценивают как средней тяжести.

По данным властей, по меньшей мере 15 многоэтажек, частных домов и нежилых зданий и помещений повреждены в результате вражеской атаки.

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