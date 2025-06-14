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У Росії безпілотники атакували один із найбільших заводів з виробництва азотних добрив

Іван Д'яконовСубота, 14 червня 2025, 08:02
У Росії безпілотники атакували один із найбільших заводів з виробництва азотних добрив
Ілюстративне фото з соцмереж

У ніч на 14 червня безпілотники атакували один із найбільших хімічних заводів Росії – "Невинномиський Азот" в місті Невинномиськ Ставропольського краю.

Джерело: російські Telegram-канали, губернатор Ставропольського краю Володимир Владіміров

Деталі: Губернатор повідомив про падіння уламків дронів у промзоні міста Невинномиськ. Атака, ймовірно, була спрямована на хімічне підприємство "Невинномиський Азот".

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Першочергово губернатор повідомив про одного постраждалого, однак згодом уточнив, що внаслідок інциденту ніхто не постраждав. У мережі поширилися відео, зняті очевидцями, на яких видно безпілотники над містом та вибухи, ймовірно, поблизу підприємства.

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"Невинномиський Азот" – один з найбільших виробників азотних добрив і аміаку в Росії. За даними відкритих джерел, "Невинномиський Азот" є одним із найбільших виробників азотних добрив і аміаку в Росії. На підприємстві діють єдині в Росії установки з виробництва метилацетату й оцтової кислоти високої чистоти, а також перше в країні виробництво меламіну. 

Росіябезпілотникиросійсько-українська війна
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