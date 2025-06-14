В России беспилотники атаковали один из крупнейших заводов по производству азотных удобрений

В ночь на 14 июня беспилотники атаковали один из крупнейших химических заводов России – "Невинномысский Азот" в городе Невинномысск Ставропольского края.

Источник: российские Telegram-каналы, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров

Детали: Губернатор сообщил о падении обломков дронов в промзоне города Невинномысск. Атака, вероятно, была направлена на химическое предприятие "Невинномысский Азот".

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У Росії безпілотники атакували один із найбільших заводів з виробництва азотних добривhttps://t.co/1TFDT0lsnl pic.twitter.com/cATpgAutJt — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) June 14, 2025

Первоначально губернатор сообщил об одном пострадавшем, однако впоследствии уточнил, что в результате инцидента никто не пострадал. В сети распространились видео, снятые очевидцами, на которых видно беспилотники над городом и взрывы, вероятно, вблизи предприятия.

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"Невинномысский Азот" – один из крупнейших производителей азотных удобрений и аммиака в России. По данным открытых источников, "Невинномысский Азот" является одним из крупнейших производителей азотных удобрений и аммиака в России. На предприятии действуют единственные в России установки по производству метилацетата и уксусной кислоты высокой чистоты, а также первое в стране производство меламина.