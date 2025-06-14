Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В России беспилотники атаковали один из крупнейших заводов по производству азотных удобрений

Иван ДьяконовСуббота, 14 июня 2025, 08:02
В России беспилотники атаковали один из крупнейших заводов по производству азотных удобрений
Иллюстративное фото из соцсетей

В ночь на 14 июня беспилотники атаковали один из крупнейших химических заводов России – "Невинномысский Азот" в городе Невинномысск Ставропольского края.

Источник: российские Telegram-каналы, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров

Детали: Губернатор сообщил о падении обломков дронов в промзоне города Невинномысск. Атака, вероятно, была направлена на химическое предприятие "Невинномысский Азот".

Реклама:

Первоначально губернатор сообщил об одном пострадавшем, однако впоследствии уточнил, что в результате инцидента никто не пострадал. В сети распространились видео, снятые очевидцами, на которых видно беспилотники над городом и взрывы, вероятно, вблизи предприятия.

РЕКЛАМА:

"Невинномысский Азот" – один из крупнейших производителей азотных удобрений и аммиака в России. По данным открытых источников, "Невинномысский Азот" является одним из крупнейших производителей азотных удобрений и аммиака в России. На предприятии действуют единственные в России установки по производству метилацетата и уксусной кислоты высокой чистоты, а также первое в стране производство меламина.

Росcиябеспилотникироссийско-украинская война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
фотоПентагон в честь дня флага США опубликовал «российские флаги» в честь дня флага США
видеоВ результате очередного ракетного удара Ирана по Израилю погибли 3 человека, более 200 – ранены
Израиль не исключает сценария, при котором "ликвидирует" верховного лидера Ирана Хаменеи – WSJ
ВидеоДесятки тысяч американцев вышли на акции протеста против политики Трампа
Израиль заявил, что атакует более 150 целей в Иране уже 40 часов
Зеленский сообщил об освобождении Андреевки в Сумской области
Все новости...
Росcия
Дроны ВСУ поразили два российских объекта ВПК
США выступают против снижения ценового предела на российскую нефть – Bloomberg
Соцсети: В Донецкой области упал российский Су-25, вероятно, сбитый "дружественным огнем"
Последние новости
10:00
ПС: Россия атаковала почти 200 ракетами и дронами - сбиты, в частности, два "Кинжала"
09:56
видеоКамбосос был нокаутирован ударом в корпус: Хитчинс уверенно разобрался с бывшим соперником Ломаченко
09:35
Протесты против Трампа: организаторы говорят о "миллионах участников"
09:11
РФ массированно ударила по Кременчугу, есть попадания
08:45
фотоПентагон в честь дня флага США опубликовал «российские флаги» в честь дня флага США
08:27
РФ убила еще одного человека и трех ранила на Херсонщине и Донетчине
08:21
текст"Бросали деньги направо и налево". Как в 1919-1922 годах коррупция уничтожала украинскую государственность
07:59
формула-1Британец Расселл на Mercedes второй год подряд выиграл квалификацию Гран-при Канады
07:56
Израиль призывает США вступить в войну против Ирана для уничтожения его ядерной программы – Axios
07:35
Россия потеряла еще 1170 военных в войне против Украины – Генштаб
Все новости...
Реклама:
Реклама: