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На Херсонщині поранені ще 5 цивільних

Роман ПетренкоСубота, 14 червня 2025, 08:24
На Херсонщині поранені ще 5 цивільних
getty images

Російські війська поранили п’ятьох людей у Херсонській області за 13 червня.

Джерело: Херсонська ОВА

Деталі: Зокрема, російські військові били по житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 6  приватних будинків. Також окупанти понівечили автозаправну станцію, газопровід, гараж та приватні автомобілі.

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На Сумщині тим часом росіяни атакували 30 скидами з БПЛА та 10 КАБами - поранених та загиблих немає. 

Херсонська область
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