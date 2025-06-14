На Херсонщині поранені ще 5 цивільних

Російські війська поранили п’ятьох людей у Херсонській області за 13 червня.

Джерело: Херсонська ОВА

Деталі: Зокрема, російські військові били по житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 6 приватних будинків. Також окупанти понівечили автозаправну станцію, газопровід, гараж та приватні автомобілі.

Реклама:

На Сумщині тим часом росіяни атакували 30 скидами з БПЛА та 10 КАБами - поранених та загиблих немає.