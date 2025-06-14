На Херсонщине ранены еще 5 гражданских
Суббота, 14 июня 2025, 08:24
Российские войска ранили пять человек в Херсонской области за 13 июня.
Источник: Херсонская ОВА
Детали: В частности, российские военные били по жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили многоэтажку и 6 частных домов. Также оккупанты повредили автозаправочную станцию, газопровод, гараж и частные автомобили.
Реклама:
На Сумщине тем временем россияне атаковали 30 сбросами с БПЛА и 10 КАБами - раненых и погибших нет.