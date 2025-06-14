На Херсонщине ранены еще 5 гражданских

Российские войска ранили пять человек в Херсонской области за 13 июня.

Источник: Херсонская ОВА

Детали: В частности, российские военные били по жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили многоэтажку и 6 частных домов. Также оккупанты повредили автозаправочную станцию, газопровод, гараж и частные автомобили.

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На Сумщине тем временем россияне атаковали 30 сбросами с БПЛА и 10 КАБами - раненых и погибших нет.