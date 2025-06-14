ПС: Росія атакувала 58 безпілотниками – є влучання у 9 місцях
Субота, 14 червня 2025, 08:40
У ніч на 14 червня противник атакував 58-ма ударними БпЛА, з них, за даними Повітряних сил, знешкодили 43: 23 збиті та 20 — локаційно втрачені.
Джерело: Повітряні сили
Деталі: За даними військових, основні напрямки повітряного удару – Харківщина, Донеччина, Дніпропетровщина та Запоріжжя.
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Усі безпілотники збили на Сході та Півночі.
Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 9 локаціях, падіння збитих у 5 локаціях, пишуть в ПС.