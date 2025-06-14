ПС: Россия атаковала 58 беспилотниками - есть попадания в 9 местах
Суббота, 14 июня 2025, 08:40
В ночь на 14 июня противник атаковал 58 ударными БпЛА, из них, по данным Воздушных сил, обезвредили 43: 23 сбиты и 20 - локационно потеряны.
Источник: Воздушные силы
Детали: По данным военных, основные направления воздушного удара - Харьковская, Донецкая, Днепропетровская и Запорожская области.
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Все беспилотники сбили на Востоке и Севере.
Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 9 локациях, падение сбитых в 5 локациях, пишут в ВС.