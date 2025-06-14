Сирський наказав збільшити кількість БПЛА-перехоплювачів
Субота, 14 червня 2025, 10:33
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів нараду щодо протидії ворожим дронам та назвав першою задачею - збільшення кількості БпЛА-перехоплювачів.
Джерело: Сирський у Telegram
Пряма мова Сирського: "Завдання номер один – нарощування та масштабування засобів, які працюють ефективно вже зараз.
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Насамперед – збільшення кількості БпЛА-перехоплювачів. Маємо підходити комплексно, використовувати можливості всіх наявних компонентів.
Ворог постійно змінює характеристики своїх "Шахедів" та тактику їх застосування.
Обговорили шляхи удосконалення виявлення ворожих дронів та своєчасного їх знищення".
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Деталі: Головком наголосив, що від виконання цих задач залежить життя людей, функціонування інфраструктури та економіки.