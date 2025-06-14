Сырский приказал увеличить количество БПЛА-перехватчиков
Суббота, 14 июня 2025, 10:33
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел совещание по противодействию вражеским дронам и назвал первой задачей - увеличение количества БпЛА-перехватчиков.
Источник: Сырский в Telegram
Прямая речь Сырского: "Задача номер один - наращивание и масштабирование средств, которые работают эффективно уже сейчас.
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Прежде всего - увеличение количества БпЛА-перехватчиков. Должны подходить комплексно, использовать возможности всех имеющихся компонентов.
Враг постоянно меняет характеристики своих "Шахедов" и тактику их применения.
Обсудили пути совершенствования выявления вражеских дронов и своевременного их уничтожения".
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Детали: Главком отметил, что от выполнения этих задач зависит жизнь людей, функционирование инфраструктуры и экономики.