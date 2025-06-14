Сырский приказал увеличить количество БПЛА-перехватчиков

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел совещание по противодействию вражеским дронам и назвал первой задачей - увеличение количества БпЛА-перехватчиков.

Источник: Сырский в Telegram

Прямая речь Сырского: "Задача номер один - наращивание и масштабирование средств, которые работают эффективно уже сейчас.

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Прежде всего - увеличение количества БпЛА-перехватчиков. Должны подходить комплексно, использовать возможности всех имеющихся компонентов.

Враг постоянно меняет характеристики своих "Шахедов" и тактику их применения.

Обсудили пути совершенствования выявления вражеских дронов и своевременного их уничтожения".

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Детали: Главком отметил, что от выполнения этих задач зависит жизнь людей, функционирование инфраструктуры и экономики.