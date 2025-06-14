Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сырский приказал увеличить количество БПЛА-перехватчиков

Роман ПетренкоСуббота, 14 июня 2025, 10:33
Сырский приказал увеличить количество БПЛА-перехватчиков
фото: ВСУ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел совещание по противодействию вражеским дронам и назвал первой задачей - увеличение количества БпЛА-перехватчиков.

Источник: Сырский в Telegram

Прямая речь Сырского: "Задача номер один - наращивание и масштабирование средств, которые работают эффективно уже сейчас.

Реклама:

Прежде всего - увеличение количества БпЛА-перехватчиков. Должны подходить комплексно, использовать возможности всех имеющихся компонентов.

Враг постоянно меняет характеристики своих "Шахедов" и тактику их применения.

Обсудили пути совершенствования выявления вражеских дронов и своевременного их уничтожения".

РЕКЛАМА:

Детали: Главком отметил, что от выполнения этих задач зависит жизнь людей, функционирование инфраструктуры и экономики.

Сырскийбеспилотники
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
фотоПентагон в честь дня флага США опубликовал «российские флаги» в честь дня флага США
видеоВ результате очередного ракетного удара Ирана по Израилю погибли 3 человека, более 200 – ранены
Израиль не исключает сценария, при котором "ликвидирует" верховного лидера Ирана Хаменеи – WSJ
ВидеоДесятки тысяч американцев вышли на акции протеста против политики Трампа
Израиль заявил, что атакует более 150 целей в Иране уже 40 часов
Зеленский сообщил об освобождении Андреевки в Сумской области
Все новости...
Сырский
Сырский: С начала 2025 года россияне потеряли на фронте 200 тысяч человек
Микроменеджмент Генштаба и Сырского мешает эффективно управлять войсками – УП
Летнее наступление России на фронте: где будет продвигаться противник, и что ослабляет позиции Сил обороны
Последние новости
10:00
ПС: Россия атаковала почти 200 ракетами и дронами - сбиты, в частности, два "Кинжала"
09:56
видеоКамбосос был нокаутирован ударом в корпус: Хитчинс уверенно разобрался с бывшим соперником Ломаченко
09:35
Протесты против Трампа: организаторы говорят о "миллионах участников"
09:11
РФ массированно ударила по Кременчугу, есть попадания
08:45
фотоПентагон в честь дня флага США опубликовал «российские флаги» в честь дня флага США
08:27
РФ убила еще одного человека и трех ранила на Херсонщине и Донетчине
08:21
текст"Бросали деньги направо и налево". Как в 1919-1922 годах коррупция уничтожала украинскую государственность
07:59
формула-1Британец Расселл на Mercedes второй год подряд выиграл квалификацию Гран-при Канады
07:56
Израиль призывает США вступить в войну против Ирана для уничтожения его ядерной программы – Axios
07:35
Россия потеряла еще 1170 военных в войне против Украины – Генштаб
Все новости...
Реклама:
Реклама: