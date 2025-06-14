Іран: Ядерні переговори з США безглузді після ударів Ізраїлю

Іран заявив, що подальші ядерні переговори з США тепер "безглузді" після ударів Ізраїлю.

Джерело: речник Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Багаеї, Bloomberg, "Європейська правда"

Деталі: США та Іран планували відновити переговори в Омані в неділю, 15 червня.

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Хоча коментарі Багаеї поставили під сумнів можливість їх продовження, він не став говорити про їхнє скасування.

"Інша сторона зробила те, що робить діалог безглуздим", – сказав речник МЗС Ірану.

Як відомо, у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав ударів по об’єктах Ірану, дотичних до ядерної програми, пояснивши це прагненням не допустити отримання Іраном ядерної зброї.

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Через 18 годин після цієї атаки Іран випустив по Ізраїлю балістичні ракети.

Європейські держави, включно з Францією, закликали Іран та Ізраїль до дипломатичного вирішення конфлікту.

Після ізраїльської атаки президент США Дональд Трамп закликав Іран укласти ядерну угоду, поки "не стало пізно".