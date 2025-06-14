Иран: Ядерные переговоры с США бессмысленны после ударов Израиля

Иран заявил, что дальнейшие ядерные переговоры с США теперь "бессмысленны" после ударов Израиля.

Источник: представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаеи, Bloomberg, "Европейская правда"

Детали: США и Иран планировали возобновить переговоры в Омане в воскресенье, 15 июня.

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Хотя комментарии Багаеи поставили под сомнение возможность их продолжения, он не стал говорить об их отмене.

"Другая сторона сделала то, что делает диалог бессмысленным", – сказал представитель МИД Ирана.

Как известно, в ночь на 13 июня Израиль нанес удары по объектам Ирана, связанным с ядерной программой, объяснив это стремлением не допустить получения Ираном ядерного оружия.

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Через 18 часов после этой атаки Иран выпустил по Израилю баллистические ракеты.

Европейские государства, включая Францию, призвали Иран и Израиль к дипломатическому решению конфликта.

После израильской атаки президент США Дональд Трамп призвал Иран заключить ядерное соглашение, пока "не стало поздно".