В Україну повернули тіла ще 1200 українців

14 червня у рамках домовленостей у Стамбулі відбувся черговий етап репатріаційних заходів. Україна отримала ще 1200 тіл, які ймовірно належать українським громадянам, зокрема військовослужбовцям.

Джерело: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Деталі: Коордштаб наголошує, що те, що це тіла громадян України, відомо лише з російських слів.

Реклама:

Тому найближчим часом слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС будуть здійснені експертизи та проведена ідентифікація тіл.