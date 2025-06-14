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В Україну повернули тіла ще 1200 українців

Роман ПетренкоСубота, 14 червня 2025, 13:43
В Україну повернули тіла ще 1200 українців
фото: Коордштаб

14 червня у рамках домовленостей у Стамбулі відбувся черговий етап репатріаційних заходів. Україна отримала ще 1200 тіл, які ймовірно належать українським громадянам, зокрема військовослужбовцям.

Джерело: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Деталі: Коордштаб наголошує, що те, що це тіла громадян України, відомо лише з російських слів.

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Тому найближчим часом слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС будуть здійснені експертизи та проведена ідентифікація тіл.

обмінвтрати у війні
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