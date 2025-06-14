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В Украину вернули тела еще 1200 украинцев

Роман ПетренкоСуббота, 14 июня 2025, 13:43
В Украину вернули тела еще 1200 украинцев
фото: Коордштаб

14 июня в рамках договоренностей в Стамбуле состоялся очередной этап репатриационных мероприятий. Украина получила еще 1200 тел, которые, вероятно, принадлежат украинским гражданам, в частности военнослужащим.

Источник: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

Детали: Коордштаб отмечает, что то, что это тела граждан Украины, известно только с российских слов.

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Поэтому в ближайшее время следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД будут осуществлены экспертизы и проведена идентификация тел.

обменпотери в войне
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