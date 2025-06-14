В Украину вернули тела еще 1200 украинцев

14 июня в рамках договоренностей в Стамбуле состоялся очередной этап репатриационных мероприятий. Украина получила еще 1200 тел, которые, вероятно, принадлежат украинским гражданам, в частности военнослужащим.

Источник: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

Детали: Коордштаб отмечает, что то, что это тела граждан Украины, известно только с российских слов.

Реклама:

Поэтому в ближайшее время следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД будут осуществлены экспертизы и проведена идентификация тел.